La scorsa settimana è stata ricca di impegni per Tim Cook. L’attuale CEO di Apple ha infatti partecipato all’inaugurazione di nuovi Apple Store, tra cui quello di Mumbai, il primo in India nonché uno dei più sostenibili mai realizzati fino ad oggi. Ma non è questo il motivo per cui negli ultimi giorni si parla così tanto di colui che nel 2011 ha preso il posto di Steve Jobs alla guida dell’azienda californiana.

La reazione di Tim Cook sta facendo il giro del web (perché tutti noi avremmo reagito allo stesso modo)

Presso l’Apple BKC (questo il nome dello store di Mumbai), Tim Cook ha incontrato celebrità, politici, sviluppatori di applicazioni e, ovviamente, appassionati di tecnologia. E infatti, un fan di vecchia di data dei prodotti Apple ha sorpreso il CEO mostrandogli un vero e proprio cimelio.

Come testimonia il video che trovi qui sotto, Tim Cook non è riuscito a nascondere la sua sorpresa alla vista di un computer desktop che occupa un posto speciale nel cuore di tanti appassionati di tecnologia. Una reazione spontanea e genuina, assolutamente condivisibile.

Un UX designer di Mumbai si è presentato all’inaugurazione dell’Apple BKC con un Macintosh SE del 1987. Sajid (questo il nome del designer) ha scambiato qualche parola con Tim Cook e con lo stesso si è prestato a qualche scatto che, immaginiamo, incornicerà. Il tutto mentre i dipendenti dello store e gli altri presenti applaudivano festosamente.

#WATCH | Apple CEO Tim Cook surprised at seeing a customer bring his old Macintosh Classic machine at the opening of India's first Apple store at Mumbai's BKC pic.twitter.com/MOY1PDk5Ug — ANI (@ANI) April 18, 2023

«Sono molto felice e orgoglioso che Apple abbia finalmente aperto un negozio anche qui. È un grande momento per gli utenti Apple in India e non vediamo l’ora di venire qui per scoprire tutti gli ultimi prodotti di Apple», ha dichiarato Sajid.

Il Macintosh SE è stato lanciato da Apple nel marzo del 1987, in compagnia del Macintosh II. Il computer desktop è stato poi sostituito nel 1990 dal Macintosh Classic, una macchina abbastanza simile ma proposta ad un prezzo inferiore.

Di tempo ne è passato, e oggi il computer AiO dell’azienda di Cupertino è ben diverso (e ci mancherebbe!). L’iMac super sottile con chip M1 lo trovi su Amazon al prezzo scontato di 1.299€, spedizione inclusa.

