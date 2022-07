Anche un appassionato dei dispositivi a marchio Apple dovrebbe ammettere che il Realme Pad è davvero un gioiellino. Il tablet, tra le altre cose, ha un display 2K WUXGA+ da 10.4″ e uno chassis in metallo. In questi bollenti giorni d’estate, il dispositivo Android (versione 11) passa da 259,99 euro a 166,99 euro. E puoi acquistarlo anche a rate con il servizio offerto da Amazon, senza costi nascosti: 5 rate da 33,40 euro.

Con la sua sottilissima cornice e il suo ampio display da 10.4 pollici 2K WUXGA+, Realme Pad trasforma ogni singolo gioco e film in un’esperienza vivida e coinvolgente; inoltre, con la risoluzione a 2.000×1.200 pixel, tutti i più piccoli dettagli prenderanno letteralmente vita. Design ultra sottile da 6.9 mm: il suo corpo in metallo uniforme lo rende sottile e leggero come una piuma, garantendo la massima portabilità

E per il resto? Il dispositivo è munito di un sistema audio a quattro altoparlanti Dolby Atmos: grazie al suono surround adattivo, otterrai il miglior audio stereo in qualsiasi posizione tu tenga il Pad. La batteria poi è enorme, ben 7100 mAh: sufficiente per 65 giorni in standby o 12 ore consecutive di visualizzazione video

Una nota anche su alcune utili modalità: la modalità lettura simula la superficie delle pagine di un libro; la modalità dark offre sollievo ai tuoi occhi durante le ore serali; la modalità notte protegge i tuoi occhi riducendo la luminosità a 2 nit quando la luce è spenta; la modalità luce solare ti assicura di vedere chiaramente lo schermo quando sei all’aperto; e per finire c’è la modalità comfort visivo per ridurre l’affaticamento degli occhi.