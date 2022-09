Questo fuoristrada LEGO Technic è il miglior affare di OGGI: -33%

Come lo vedreste un veicolo telecomandato tramite applicazione mobile capace di trasformarsi semplicemente ribaltandosi? Si tratta di questo LEGO Technic 42140, un veicolo fuoristrada cingolato che può essere telecomandato e che, rigirandosi, può passare da racer cingolato a veicolo esplorativo. Il prodotto è venduto con uno sconto del 33%, quindi a 99,99€ invece di 149,99€.

Il set fa parte della serie Technic, che aggiunge al classico LEGO oggetti come cambi, ruote e assi funzionanti, che una volta assemblati aiuteranno i fruitori a capire i movimenti che fanno muovere auto, aerei e moto. In questo caso inoltre, è presente la funzione CONTROL+, app gratuita che permette di interagire con questo LEGO motorizzato e aggiungere suono e movimento. La schermata dell’app cambia automaticamente a seconda di come si trasforma il veicolo.