Questo è lo smartphone che oggi vale 175 mila euro: praticamente come una casa

Nel 2026 il mercato del collezionismo tecnologico guarda con sempre più interesse ai modelli iconici, sigillati o ormai difficili da trovare. Dagli Stati Uniti all’Europa, tra aste specializzate e vendite online tracciate, alcuni telefoni del passato sono diventati veri pezzi da collezione.

Non ci sono più solo vinili, orologi o auto d’epoca. Da qualche anno anche il vintage digitale ha conquistato collezionisti pronti a spendere cifre importanti per telefoni che hanno segnato un passaggio nella storia della tecnologia. Ma attenzione: non basta che un cellulare sia semplicemente “vecchio”.

A fare la differenza sono rarità, stato di conservazione, confezione originale e, quando c’è, una provenienza chiara. Un telefono ancora sigillato, mai acceso, con manuali e accessori intatti, appartiene a un’altra categoria rispetto allo stesso modello usato per anni e poi finito in un comodino.

Lo smartphone che oggi vale quanto una casa

Gli appassionati li chiamano spesso New Old Stock: prodotti mai utilizzati, ma usciti di fabbrica molti anni fa. Il mercato si muove soprattutto tra case d’asta internazionali, siti specializzati e vendite private. Le quotazioni, però, cambiano parecchio. Un annuncio online non basta a fare il prezzo: conta quanto un oggetto è stato davvero venduto, e in quali condizioni. Un dettaglio decisivo, soprattutto quando si parla di cifre a quattro, cinque o persino sei zeri.

Un cassetto con vecchi telefoni e accessori, simbolo dei modelli vintage che oggi possono diventare oggetti da collezione.

Il caso più famoso resta quello dell’iPhone 2G, il primo smartphone Apple presentato da Steve Jobs nel 2007. Schermo touch, interfaccia nuova, un’idea diversa di telefono: quel modello è diventato uno degli oggetti simbolo della tecnologia contemporanea. Per questo gli esemplari integri fanno gola ai collezionisti.

Nel 2023 un iPhone di prima generazione da 4 GB, ancora chiuso nella confezione originale, è stato venduto all’asta per oltre 190.000 dollari, circa 175.000 euro al cambio indicativo attuale. Non era un pezzo qualsiasi: la versione da 4 GB rimase in commercio per poco, prima di essere sostituita da tagli di memoria più richiesti.

La rarità, insieme alla scatola mai aperta, ha fatto il resto. Tutt’altra storia per gli iPhone 2G usati. Anche se funzionanti, possono valere molto meno, soprattutto se hanno graffi, batteria rovinata, scatola mancante o accessori non originali. “Il sigillo cambia tutto”, ripetono spesso gli appassionati nei forum. Una frase semplice, ma efficace: nel collezionismo tecnologico conta l’oggetto, certo, ma conta moltissimo anche come è stato conservato.

Nokia, Motorola e prototipi: i modelli più cercati dai collezionisti

Prima degli smartphone, alcuni cellulari erano già diventati oggetti di culto. Il Motorola DynaTAC 8000X, venduto negli anni Ottanta e ricordato come uno dei primi telefoni cellulari portatili, resta tra i pezzi più ricercati. Grande, pesante, lontanissimo dagli standard di oggi: proprio per questo, per molti collezionisti, racconta l’inizio di un’epoca. Tra i modelli più riconoscibili c’è anche il Nokia 8110, il cosiddetto “Banana Phone”, con la sua forma curva e la fama legata anche al film Matrix.

Gli esemplari completi, con sportellino funzionante e accessori originali, possono spuntare valutazioni più alte rispetto a quelli incompleti. Qui pesa anche l’immaginario pop, non solo la scheda tecnica. Altro nome che torna spesso è il Nokia 8800, lanciato nel 2005 con scocca in acciaio e meccanismo slider: era un telefono premium già allora, e gli esemplari pari al nuovo hanno ancora mercato. Più particolare il Nokia 7700, sviluppato nei primi anni Duemila ma mai arrivato alla vendita definitiva nella forma prevista.

Proprio questa sua natura di progetto raro lo rende interessante per chi cerca prototipi o modelli fuori catalogo. E il Nokia 3310? È forse il cellulare più citato quando si parla di telefoni del passato, ma non sempre vale una fortuna. Gli esemplari usati e senza scatola, di solito, hanno prezzi contenuti. Le cose cambiano se il telefono è completo di confezione originale, manuali, caricabatterie e documenti, oppure se non è mai stato utilizzato.

Vecchio cellulare, come capire se vale davvero: rarità, condizioni e scatola

Per capire se un vecchio smartphone o un cellulare d’epoca abbia davvero valore, il primo passo è guardare le vendite concluse, non i prezzi sparati negli annunci. Le piattaforme di aste e i marketplace permettono spesso di controllare le transazioni passate: è lì che si vede il mercato reale.

Un prezzo pubblicato può restare online per mesi senza trovare compratori. Gli elementi decisivi sono pochi, ma pesano molto: modello, rarità della versione, condizioni estetiche, funzionamento, presenza di scatola, manuali, caricabatterie e accessori originali. Contano anche il numero di serie, il codice IMEI leggibile e, nei casi più importanti, una provenienza documentata. Un graffio sul display o una batteria gonfia possono abbassare parecchio la valutazione.

Prima di vendere, meglio fotografare bene il dispositivo, controllare se si accende e confrontarlo con esemplari simili già battuti all’asta. Senza fretta. Perché due telefoni che sembrano identici, appoggiati sul tavolo della cucina, possono avere destini molto diversi: uno valere poche decine di euro, l’altro diventare un piccolo pezzo da collezione.