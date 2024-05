Queste cuffie bluetooth Sony di qualità PREMIUM: maxi sconto attivo dimezza il prezzo

Sony è un’azienda che recita un ruolo da protagonista in ogni settore in cui opera e oggi, su Amazon, è presente uno sconto pazzesco del 49% sulle cuffie bluetooth targate proprio Sony (le WF-C700N) per un prezzo completo e totale di 65,99€.

Offertissima: cuffie bluetooth Sony a metà prezzo

Le cuffie bluetooth Sony offrono un comfort senza pari per un’esperienza di ascolto senza interruzioni. Il loro design ergonomico e leggero è pensato anche per le orecchie più piccole. Con l’eliminazione digitale del rumore, puoi immergerti completamente nella tua musica, eliminando qualsiasi distrazione proveniente dall’ambiente circostante. In alternativa, la modalità Suono ambientale ti consente di rimanere connesso con il mondo esterno quando necessario. La tecnologia DSEE garantisce una qualità audio superiore. Inoltre, puoi personalizzare il suono tramite un’app dedicata, godendo così di un’esperienza coinvolgente certificata 360 Reality Audio. Per quanto riguarda le chiamate, la struttura di riduzione del rumore del vento garantisce una comunicazione chiara e affidabile, anche in condizioni ventose. Con la connessione multipoint, queste cuffie Bluetooth consentono di accoppiarle con due dispositivi contemporaneamente, garantendo massima flessibilità e compatibilità con dispositivi Android, iOS, Windows e MacOS, senza limitazioni ai soli prodotti Sony. La batteria di lunga durata assicura fino a 15 ore di autonomia con l’eliminazione del rumore attivata (o 20 ore con essa disattivata), rendendo queste cuffie ideali per un utilizzo quotidiano. Inoltre, con la ricarica rapida, la resistenza all’acqua IPX4 e le funzionalità intelligenti integrate, ti garantiamo una comodità senza paragoni. Acquista le cuffie bluetooth Sony al 49% di sconto su Amazon Su Amazon, oggi, le cuffie bluetooth Sony vengono scontate del 49% e vengono venduta alla cifra finale di 65,99€.

