Il mercato è pieno di accessori multi-funzione, pensati per comunicare con i nostri smartphone – principalmente iPhone – in modo impeccabile. Un esempio è questa lampada LED 4-in-1, che puoi utilizzare anche come supporto per smartphone, per ricaricare quest’ultimo e, infine, per ascoltare musica. Niente male, vero? E pensa che oggi costa solo 29,99 euro grazie al super sconto Amazon del 40%. Meglio sbrigarsi però, le unità a disposizione potrebbero terminare in un lampo.

Lampada LED 4-in-1, perfetta per il tuo iPhone

La lampada LED da tavolo supporta la ricarica wireless da 15W. Ti basta appoggiarci sopra l’iPhone (o qualsiasi altro smartphone compatibile) per garantire al dispositivo un po’ di meritato riposo. Per sfruttare questa feature, la lampada deve essere collegata all’alimentazione. Al suo interno però include anche una batteria da 1800mAh, necessaria per l’illuminazione e per riprodurre musica tramite Bluetooth.

A proposito della sua funzionalità principale, l’illuminazione appunto, hai a disposizione quattro livelli di luminosità. Puoi scegliere tra 1%, 3%, 15% e 100%, ti basta toccare la parte alta della maniglia per la regolazione della luce.

Altro punto a favore di questo gadget – che puoi posizionare praticamente ovunque, anche in ufficio – è che dispone di un altoparlante Bluetooth. Premi il pulsante Play per dare il via alle danze, utilizza invece i pulsanti “+” e “-” per la regolazione del volume.

Infine, ti segnalo che la lampada LED 4-in-1 può essere sfruttata anche come semplice supporto per smartphone. Ruota la maniglia fino ad un massimo di 180° e scegli la posizione che meglio si adatta alle tue esigenze. Ovviamente, puoi posizionare lo smartphone sia in verticale che in orizzontale. Si va sul sicuro qui, non scherziamo mica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.