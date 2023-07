QUASI 400€ DI SCONTO: Ecovacs robot lava e aspira ti aspetta per il Prime Day

Hai mai desiderato avere una casa sempre pulita senza sforzo? Grazie all’offerta speciale durante il Prime Day su Amazon, puoi acquistare l’ECOVACS DEEBOT X1e OMNI ad un prezzo incredibile di soli 744,00€, con uno sconto del 27% e un ulteriore sconto di 55€ grazie al coupon disponibile. Questo robot aspirapolvere avanzato e smart ti offre la comodità e l’efficienza di una pulizia automatica senza dover sollevare un dito. Non perdere l’opportunità di rendere la pulizia domestica un gioco da ragazzi!

Durante il Prime Day su Amazon, puoi acquistare l’ECOVACS DEEBOT X1e OMNI ad un prezzo eccezionale di soli 744,00€, con uno sconto del 27% rispetto al prezzo originale. Inoltre, puoi applicare un coupon sconto di 55€ per risparmiare ulteriormente. Approfitta di questa imperdibile offerta per portare a casa il DEEBOT X1e OMNI e godere di una pulizia efficiente e smart a un prezzo conveniente. L’ECOVACS DEEBOT X1e OMNI è dotato di tecnologie all’avanguardia che lo rendono un robot aspirapolvere potente ed efficiente. Grazie al sistema di navigazione intelligente, il DEEBOT X1e OMNI è in grado di mappare in modo preciso l’ambiente domestico e pianificare il percorso di pulizia più efficiente. Puoi controllare il robot tramite l’applicazione mobile o utilizzando comandi vocali tramite gli assistenti virtuali.

Questo robot aspirapolvere è dotato di una potente aspirazione che cattura efficacemente polvere, sporco e peli di animali domestici da pavimenti e tappeti. La spazzola principale V-shaped garantisce una pulizia profonda, mentre le spazzole laterali raggiungono gli angoli e i bordi per una pulizia completa.

Grazie al serbatoio d’acqua integrato, l’ECOVACS DEEBOT X1e OMNI può anche lavare i pavimenti. Puoi impostare facilmente la modalità di pulizia desiderata tramite l’app e il robot si occuperà di tutto, lasciando i tuoi pavimenti puliti e splendenti.

Con la funzione di riconoscimento degli ostacoli, il DEEBOT X1e OMNI evita gli ostacoli e le scale durante la pulizia, garantendo una navigazione sicura e senza intoppi. Inoltre, grazie alla batteria ad alta capacità, il robot può pulire grandi aree senza dover essere ricaricato frequentemente.

L’ECOVACS DEEBOT X1e OMNI rappresenta la soluzione ideale per semplificare la pulizia domestica e ottenere risultati eccezionali. Durante il Prime Day su Amazon, puoi acquistarlo ad un prezzo incredibile di soli 744,00€, con uno sconto del 27% e un coupon sconto di 55€. Non lasciarti sfuggire questa opportunità per avere una casa sempre pulita senza sforzo. Clicca qui per approfittare dell’offerta e rendi la pulizia domestica un gioco da ragazzi con l’ECOVACS DEEBOT X1e OMNI!

