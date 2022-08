Quali sono i vantaggi dell'ecosistema Apple?

Il vantaggio principale di acquistare solo prodotti Apple si può probabilmente riassumere nel vecchio adagio “it just works” cioè “funziona e basta.” E ci sono mille esempi che si possono fare di questa filosofia.

Era uno dei mantra di Steve Jobs, e anche oggi -nonostante qualche legittima critica- è grossomodo una delle colonne portanti dell’esperienza utente coi gingilli Apple. It just works significa che i dispositivi si parlano tra loro e funzionano come atteso senza configurazione, rogne o complicazioni. L’utente non deve far altro che utilizzarlo.

Pensiamo ad esempio alla configurazione “automagica” di AirPods: uno apre l’astuccio, e gli auricolari si configurano e connettono; e in un tocco trasferisci la connessione da iPhone a Mac, o ad iPad. Oggi tutti gli auricolari più o meno funzionano così: ma Apple fu la prima a pensarci.

Un altro esempio è Continuity su macOS e iOS che permette di prendere una chiamata iPhone su Mac, di iniziare a scrivere una mail su iPad e continuarla su iPhone, o di firmare un documento su Mac con Apple Pencil su iPad. Oppure di usare l’iPad come secondo display per avere più spazio, o di sbloccare il Mac con Apple Watch. Continuity crea un’esperienza coinvolgente e coesa, che rende ancora più semplice ed elegante passare da un dispositivo all’altro. Ovvio che Apple lo faccia per vendere più hardware, ma alla fine il sistema funziona, e la produttività ne guadagna.

E con Sidecar, iPad fa da tavoletta grafica e schermo aggiuntivo; e così puoi visualizzare un’immagine su uno schermo e spostare strumenti e palette sull’altro. Oppure puoi duplicare lo schermo del Mac per vedere le stesse app su iPad. E se ti serve Apple Pencil, funziona e basta. È la bellezza in azione, l’estetica al servizio dell’usabilità.

E vogliamo parlare di Time Machine? Una copia perfetta del sistema operativo con tutti i dati che contiene; e se uno cambia Mac, basta letteralmente un clic per riavere il proprio ambiente di lavoro, le app e i documenti.

E tutti i prodotti con la mela rispondono a questa logica, ed è questa la ragione principale per cui amiamo Mac, iPhone e iPad.