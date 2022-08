Purificatore d'Aria con Sensore di Rilevamento ad un PREZZO FOLLE

Avete voglia di purificare l’aria del vostro salone ma i prezzi di dispositivi simili costano eccessivamente troppo? Su Amazon un modello della Beurer è in vendita con uno sconto del 68%, al prezzo di 87,64€.

Anche se il dispositivo in questione ha avuto un sali e scendi per quanto riguarda il prezzo, ad oggi si trova al suo minimo storico: questo purificatore d’aria ha un sistema di filtro composto da tre strati. Si tratta di un pre-filtro (capace di bloccare la polvere domestica, capelli e peli, e piccoli insetti), un filtro a carbone attivo (che blocca i gas nocivi, i composti organici volatili e gli odori) e un filtro Hepa H13 (che blocca batteri, virus, acari, polvere e pollini).

Il dispositivo vanta inoltre una capacità filtrante del 99,5% per quanto riguarda polvere, peli di animali, odori, pollini, batteri, virus e gas nocivi, offrendo un servizio di protezione davvero efficacie.

La versione con controllo tramite app sta a più del doppio, quindi non è conveniente quanto questa, ma in caso cercaste un dispositivo più smart potete acquistare il seguente. Il device pesa 4,5 chilogrammi, è piccolo e silenzioso, e ha funzioni di sicurezza e spegnimento automatico. Questo purificatore è adatto per stanze fino a 54 metri quadri.