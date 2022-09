Voi lettori di Melablog siete amanti della tecnologia in senso ampio, lo sappiamo bene, ed è per questo motivo che di tanto in tanto oltrepassiamo i confini della categoria che include smartphone, tablet, notebook e simili. Oggi è iniziato ufficialmente l’autunno e, in alcune regioni d’Italia, si avverte quel pizzico di freddo in più che spinge alcune persone a chiudere le finestre. In tal caso però sarebbe opportuno utilizzare un purificatore d’aria per rendere gli ambienti più sani e vivibili.

In quest’ottica ti segnalo l’offerta del 49% sul Rowenta Eclipse QU5030, il cui prezzo crolla a 249,99 euro. E puoi optare anche per il pagamento a rate con il servizio gratuito di Amazon: 5 rate da 50 euro al mese.

Rowenta Eclipse, un purificatore d’aria efficace e silenzioso

Il QU5030 di Rowenta è da intendersi come un 2-in-1, perché è sì un purificatore d’aria ma è anche un ventilatore senza pale, proprio come i Dyson. È dotato di due filtri per la pulizia dell’aria ad alta densità che catturano fino al 99,95% di particelle fini, compresi peli d’animali, capelli, polvere, polline, allergeni e fino al 99% di particelle sottili.

Con il suo design a torre, il Rowenta Eclipse garantisce una diffusione ottimale in tutta la stanza, nel raggio di 8 metri. E poi è silenziosissimo, con soli 32 dBA a velocità minima, per un uso quotidiano senza disturbo.

Le impostazioni del purificatore d’aria sono personalizzabili. Quando lo usi come ventilatore, puoi scegliere tra 12 velocità (comprese 4 silenziose), 2 modalità (Night e Auto) e 3 diverse oscillazioni (30°, 60° e 120°).

Infine, puoi programmare la sua attività con un pratico timer da 12 ore e accensione automatica.