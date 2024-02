Pulizie a ZERO STRESS con il Robot aspirapolvere Rowenta SCONTATISSIMO AL 33%

Basta spezzarsi la schiena e perdere tempo prezioso a pulire i pavimenti di casa! È ora di delegare le pulizie domestiche al Robot aspirapolvere Rowenta Explorer Serie 20, oggi in mega offerta su Amazon a soli 149 euro grazie ad un super sconto del 33%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare quasi 100 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, il pagamento può essere effettuato anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, un’offerta del genere non capita tutti i giorni!

Robot aspirapolvere Rowenta Explorer Serie 20: tutte le funzionalità

Il Robot aspirapolvere Rowenta Explorer Serie 20 è un vero e proprio alleato per la pulizia di casa, in grado di aggredire la polvere e lo sporco anche sui pavimenti più duri.

È dotato di una spazzola attiva motorizzata e due spazzole laterali, per una pulizia efficace anche negli angoli, grazie anche al flusso d’aria che aspira la polvere con estrema facilità. Il dispositivo è ideale per far brillare qualsiasi tipo di superficie, anche le più dure come parquet e piastrelle.

Le tre modalità di pulizia a disposizione Random, Random room ed Edge, combinate con un flusso d’aria che aspira la polvere con estrema facilità, fanno del robot il partner ideale delle pulizie in diversi tipi di contesti. Per le aree complesse, utilizza la modalità Random, oppure Random room, se ti occorre una sessione più rapida da 30 minuti. Per pulire a filo di pareti e battiscopa, utilizza la modalità Edge.

Questo gioiellino dispone anche di un sistema di programmazione che prevede fino a 7 programmi che possono essere utilizzati ogni giorno della settimana: in questo modo avrai sempre una casa senza tracce di polvere e a sforzo zero.

