Pulizia impeccabile a SFORZO ZERO con la scopa elettrica Xiaomi: oggi la paghi 100 EURO IN MENO

Basta spezzarsi la schiena per far brillare i pavimenti di casa, è ora di acquistare una scopa elettrica efficiente e conveniente per semplificare le tue pulizie domestiche! Se sei alla ricerca di un dispositivo top di gamma ti consigliamo la scopa elettrica Xiaomi Vacuum Cleaner G9, oggi disponibile su Amazon a soli 159,99 euro con uno sconto del 36%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 100 euro sul prezzo di listino , oltre a poter effettuare il pagamento in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? L’offerta è limitata e gli articoli stanno per terminare!

Casa pulita in un attimo con la Xiaomi Vacuum Cleaner G9

La Xiaomi Vacuum Cleaner G9 è una scopa elettrica di ultima generazione che combina prestazioni eccezionali, facilità d’uso e un design elegante. Questo dispositivo rivoluzionerà il modo in cui affronta le pulizie domestiche, rendendole più rapide ed efficienti.

Grazie al potente motore da 120AW e alla tecnologia ciclonica avanzata, Xiaomi Vacuum Cleaner G9 offre una potente aspirazione che rimuove facilmente polvere, peli di animali e detriti da ogni tipo di superficie, dalle moquette ai pavimenti in legno. Avrai una pulizia profonda e impeccabile in ogni angolo della tua casa.

Le principali specifiche tecniche della Xiaomi Vacuum Cleaner G9 includono:

Batteria a lunga durata: Dotata di una batteria al litio da 2500mAh , questa scopa elettrica offre un’autonomia fino a 60 minuti con una singola carica. Potrai pulire l’intera casa senza interruzioni e senza doverti preoccupare di ricaricarla frequentemente.

, questa scopa elettrica offre un’autonomia fino a 60 minuti con una singola carica. Potrai pulire l’intera casa senza interruzioni e senza doverti preoccupare di ricaricarla frequentemente. Sistema di filtrazione avanzato: La Xiaomi Vacuum Cleaner G9 è dotata di un sistema di filtrazione a 5 strati che cattura le particelle più piccole, mantenendo l’aria pulita e riducendo gli allergeni nell’ambiente domestico.

Design leggero e maneggevole: Con un peso di soli 1,6 kg , questa scopa elettrica è estremamente leggera e facile da manovrare. Puoi raggiungere anche gli angoli più difficili e pulire sopra i mobili senza sforzo.

, questa scopa elettrica è estremamente leggera e facile da manovrare. Puoi raggiungere anche gli angoli più difficili e pulire sopra i mobili senza sforzo. Accessori versatili: La Xiaomi Vacuum Cleaner G9 viene fornita con una varietà di accessori inclusi, come la spazzola multiuso, la spazzola per tappeti e la spazzola per fessure. Sarai equipaggiato per affrontare ogni tipo di pulizia.

Non perdere l’opportunità di rendere le tue pulizie domestiche più facili e piacevoli con la Xiaomi Vacuum Cleaner G9. Oggi è disponibile su Amazon a soli 159,99 euro con uno sconto del 36%. Corri a fare il tuo ordine!

