Pulisci casa SENZA STRESS con il Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti in DOPPIO SCONTO

Stai cercando una soluzione innovativa per le pulizie domestiche che ti permetta di risparmiare tempo e fatica? Non guardare oltre! Il Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti yeedi vac 2 è ora disponibile su Amazon a un prezzo eccezionale di 159,99€, grazie a un 10% di sconto e un ulteriore coupon di 20€.

Questa offerta rappresenta un’opportunità unica per portare nella tua casa un alleato tecnologico avanzato che renderà le pulizie un gioco da ragazzi. Non perdere l’occasione di trasformare il modo in cui vivi le faccende domestiche!

Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti yeedi vac 2: tutte le funzionalità

Il Robot yeedi vac 2 non è un semplice robot aspirapolvere, ma un dispositivo 2-in-1 che aspira e lava i pavimenti con efficienza e precisione.

Dotato di una potente aspirazione di 2500Pa, questo robot rimuove facilmente polvere, peli di animali e sporco da varie superfici, lasciando i tuoi pavimenti immacolati. La funzione di lavaggio, con un serbatoio d’acqua controllato elettronicamente, garantisce una pulizia profonda e uniforme, senza lasciare pozzanghere o striature.

Una delle caratteristiche più notevoli del yeedi vac 2 è la sua tecnologia di navigazione visuale, che mappa la tua casa con precisione per pianificare il percorso più efficiente. Questo significa che il robot coprirà ogni angolo della tua casa senza perdere tempo o energia. Inoltre, puoi controllare e personalizzare le pulizie tramite l’app dedicata, impostando programmi, zone di pulizia specifiche e molto altro.

Non solo, il yeedi vac 2 è dotato di sensori anticaduta e antiurto, che lo proteggono da danni e assicurano che operi in modo sicuro attorno a mobili e scale. La sua batteria a lunga durata garantisce fino a 110 minuti di pulizia continua, rendendolo adatto anche per case di grandi dimensioni.

Il Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti yeedi vac 2 a soli 159,99€ è un investimento nel tuo comfort e nella pulizia della tua casa. Utilizza il coupon di 20€ e lo sconto del 10% prima che termini per dire addio alle pulizie faticose ed accogliere una nuova era di pulizia intelligente e senza sforzo con yeedi vac 2!

