Promozione Xiaomi: Aspirapolvere senza fili a PREZZO STRACCIATO

Oggi è il giorno perfetto per fare un affare! Amazon ha lanciato una serie di sconti su una selezione di aspirapolvere senza fili Xiaomi. Questi dispositivi di alta qualità sono noti per la loro potenza, efficienza e design elegante. Non perdete l’occasione di migliorare la vostra routine di pulizia domestica con uno di questi strumenti tecnologici. Affrettatevi, l’offerta è limitata!

Xiaomi Vacuum Cleaner G9

Il Xiaomi Vacuum Cleaner G9 è un altro modello senza fili con una potenza di aspirazione di 120 AW. Questo aspirapolvere è dotato di un motore brushless ad alte prestazioni che raggiunge la velocità di 100.000 giri/min. Il G9 è anche dotato di un sistema di filtrazione a 5 stadi che cattura fino al 99,97% delle particelle microscopiche, garantendo un’aria più pulita. Questo modello è attualmente disponibile a 159,99€, con uno sconto del 36% che gli permette di raggiungere il prezzo più basso di sempre su Amazon.

Xiaomi Vacuum Cleaner G10

Il Xiaomi Vacuum Cleaner G10 è un dispositivo senza fili con una potenza di aspirazione straordinaria di 150 AW. Questo modello offre quattro modalità di velocità: Eco, Standard, Max e Auto, che si adattano automaticamente ai diversi tipi di terreno. Il G10 è dotato di un display TFT che mostra lo stato in tempo reale di modalità, batteria, ricarica, lingua e preimpostazioni.

Il motore elettrico DC senza spazzole raggiunge 125.000 giri al minuto, garantendo una pulizia profonda e accurata. Inoltre, il sistema di filtrazione a 5 stadi e il filtro lavabile assicurano un ambiente sano e pulito. Il prezzo è attualmente scontato a 249,99€, un’occasione da non perdere con il 29% di sconto.

Xiaomi Vacuum Cleaner G11

Infine, il Xiaomi Vacuum Cleaner G11 offre una potenza di aspirazione di 185 AW, migliorata del 23% rispetto alla generazione precedente. Questo modello gestisce facilmente qualsiasi tipo di pavimento, incluso moquette, pavimento in legno e pavimento in piastrelle. Il G11 è dotato di un display LCD interattivo e offre fino a 60 minuti di autonomia. Inoltre, la tecnologia anti-groviglio e l’adattamento smart della potenza di aspirazione rendono la pulizia ancora più facile e efficiente. Il prezzo è attualmente scontato a 335,89€, con un risparmio del 16% rispetto al prezzo solito.

Non perdete questa fantastica occasione di acquistare un aspirapolvere senza fili Xiaomi a un prezzo scontato. Questi dispositivi sono progettati per rendere la pulizia della casa un’esperienza semplice e piacevole. Affrettatevi, l’offerta è limitata!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.