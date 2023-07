PRIME DAY: Videocamera di sicurezza in HD a MENO DI META' PREZZO

Hai mai desiderato tenere d’occhio la tua casa o il tuo ufficio da qualsiasi luogo? Ora puoi farlo grazie all’offerta imperdibile su Amazon per la Videocamera di Sicurezza Blink Outdoor. In occasione del Prime Day questa avanzata videocamera di sicurezza è in vendita a soli 44,99€, con uno sconto incredibile del 55% sul prezzo originale.

Non perdere l’opportunità di proteggere la tua proprietà con questa soluzione affidabile e versatile. Oggi puoi risparmiare addirittura 55€ sul prezzo di listino. Approfittane subito!

Videocamera di Sicurezza Blink Outdoor: tutte le specifiche tecniche

La Videocamera di Sicurezza Blink Outdoor è dotata di specifiche tecniche all’avanguardia che la rendono una scelta eccellente per la sicurezza della tua proprietà.

Ecco alcune delle sue caratteristiche più importanti:

Risoluzione Video HD 1080p: Cattura video in alta definizione con una risoluzione di 1080p per una chiarezza e una qualità dell’immagine eccezionali. Visualizza i dettagli nitidi e riconosci le persone o gli oggetti inquadrati con facilità. Visione Notturna: Grazie all’illuminazione a infrarossi, la videocamera Blink Outdoor garantisce una visione notturna chiara e dettagliata. Monitora la tua proprietà anche nelle ore più buie con fiducia. Rilevazione del Movimento: La videocamera è dotata di un sensore di movimento integrato che rileva attività sospette nella sua area di copertura. Ricevi notifiche istantanee sul tuo smartphone quando viene rilevato un movimento, permettendoti di reagire prontamente. Compatibile con Alexa: Controlla la tua videocamera di sicurezza utilizzando comandi vocali grazie all’integrazione con Alexa. Visualizza i feed video in tempo reale sul tuo dispositivo Echo Show o controlla la videocamera con semplici comandi vocali. Resistente agli Agenti Atmosferici: La videocamera Blink Outdoor è progettata per resistere agli agenti atmosferici, garantendo un funzionamento affidabile anche nelle condizioni climatiche più avverse. Sia che piova o splenda, la tua sicurezza non sarà compromessa.

La Videocamera di Sicurezza Blink Outdoor offre una soluzione completa e conveniente per proteggere la tua casa o il tuo ufficio. A soli 44,99€ su Amazon con uno sconto del 55%, questa offerta è un affare che non puoi lasciarti sfuggire. Monitora la tua proprietà in alta definizione, ricevi notifiche di movimento e controlla la videocamera con facilità utilizzando i comandi vocali di Alexa!

