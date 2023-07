Prime Day su Friggitrici e Planetarie: sconti fino al 48%

Il Prime Day di Amazon non è ancora finito, e con il secondo giorno di evento arrivano alcune delle offerte più interessanti degli utlimi mesi nella categoria “Casa e Cucina“. Se stai cercando di aggiornare la tua cucina con alcuni dei migliori elettrodomestici sul mercato, non cercare oltre. Abbiamo raccolto per te alcuni dei migliori affari da non perdere.

Electrolux Impastatrice Planetaria

L’Electrolux Impastatrice Planetaria è un must per ogni appassionato di cucina e oggi passa a soli 129,99€, con un risparmio del 48%. Questo dispositivo versatile e potente ti permette di mescolare, impastare e frullare con facilità, grazie al suo motore da 1000W. Con la sua capacità di 4,8 litri, puoi preparare grandi quantità di impasto in una sola volta. Non perdere l’occasione di portare la tua cucina al livello successivo con questa impastatrice planetaria.

Electrolux Impastatrice Planetaria Create 5

Se stai cercando un dispositivo ancora più avanzato, l’Electrolux Impastatrice Planetaria Create 5 è quello che fa per te e oggi costa 139,99€, con il 31% di sconto. Questa impastatrice offre 10 velocità per un controllo totale del processo di miscelazione. Inoltre, è dotata di un potente motore da 1200W e di una ciotola da 5,5 litri per gestire anche i lavori più grandi. Non perdere questa occasione per aggiungere un tocco di professionalità alla tua cucina.

Electrolux Friggitrice ad Aria

L’Electrolux Friggitrice ad Aria è l’aggiunta perfetta per chi ama i cibi fritti ma vuole mantenere un’alimentazione sana, oggi costa 109€. Questa friggitrice utilizza l’aria calda per friggere i tuoi cibi preferiti, riducendo l’uso di olio. Con la sua capacità di 4,5 litri, puoi preparare una grande quantità di cibo in una sola volta. Inoltre, è dotata di 8 programmi preimpostati per una cottura perfetta.

Cecotec Friggitrice ad Aria Cecofry Full InoxBlack Pro 5500

La Cecotec Friggitrice ad Aria Cecofry Full InoxBlack Pro 5500 è un’altra opzione eccellente per chi cerca una soluzione salutare per friggere. Questa friggitrice ad aria ha una capacità di 5 litri e offre 8 modalità di cottura. Inoltre, è dotata di un display digitale per un facile controllo. Non perdere l’occasione di goderti i tuoi cibi fritti preferiti senza sensi di colpa. In occasione del Prime Day di Amazon, la friggitrice Cecotec costa soli 54,90€ con il 39% di sconto.

De’Longhi IDEALFRY

Infine, la De’Longhi IDEALFRY è un’ottima scelta per chi cerca un dispositivo versatile e facile da usare. Questa friggitrice ad aria ha una capacità di 1,2 kg e offre 7 programmi di cottura. Inoltre, è dotata di un display digitale per un facile controllo. Non perdere l’occasione di goderti i tuoi cibi fritti preferiti senza sensi di colpa. Per il Prime Day, questa friggitrice De’Longhi va in offerta a 94€.

Non perdere l’occasione di approfittare di queste offerte incredibili. Aggiorna la tua cucina con questi elettrodomestici di alta qualità e risparmia come mai prima d’ora, grazie al Prime Day su Amazon.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.