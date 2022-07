Prime Day 2022: le migliori 5 offerte della seconda giornata

Bastano davvero pochi minuti per rendersi conto di quanto sia enorme il numero di offerte per il Prime Day di quest’anno. È complicato mantenere il focus e concludere l’affare del giorno senza, al contrario, acquistare il dispositivo errato perché presi dalla fretta. Per questo motivo abbiamo selezionato le migliori cinque offerte della seconda ed ultima giornata del festival degli sconti di Amazon.

Senza perderci in altre chiacchiere (qui il tempo vola, e le scorte vanno via un lampo), procediamo con questa speciale Top 5.

iPhone 13 128GB

Iniziamo con un prodotto Apple, e più precisamente con l’ultimo smartphone top di gamma. La configurazione da 128GB oggi passa da 939 euro a 769 euro e puoi pagare anche in 5 comode rate Amazon (da 64,09 euro) senza costi aggiuntivi o nascosti.

Display Super Retina XDR da 6,1″, Modalità Cinema, doppia fotocamera da 12MP, Smart HDR 4, fotocamera TrueDepth da 12MP, chip A 15 Bionic. Insomma, ci siamo capiti.

Samsung TV The Frame 43″ 4K UHD

Questa è un’offerta davvero, ma davvero pazzesca. Talmente assurda che per sicurezza ho dovuto ricaricare la pagina un bel po’ di volte. Questo televisore Samsung The Frame da 43″ (modello 2021) con tecnologia QLED, risoluzione 4K UHD e supporto ad Alexa passa oggi da 999 euro a… 399 euro. Hai letto bene, 600 euro di sconto.

Powerbeats Pro

Lo sconto su questi auricolari Beats – con chip Apple H1, resistenti al sudore e con un autonomia di 9 ore di ascolto – è del 32%. In pratica, passano da 249,95 euro (prezzo di listino) a 169 euro.

Echo Dot (4a Gen)

È lo smart speaker di Amazon più venduto in assoluto. Ha un design sobrio e compatto, e “racchiude” al suo interno Alexa, tra gli assistenti virtuali più apprezzati (anche più di Google Assistant e Siri). In occasione del Prime Day 2022, il prezzo crolla da 59,99 euro a 19,99 euro. Praticamente regalato.

HP Victus 16″

Anche in questo caso ci troviamo dinanzi ad uno sconto pazzesco su un notebook di una potenza assurda. Nel secondo giorno del Prime Day 2022, l’HP Victus 16-e0062nl passa 1099,99 euro a 749 euro, che si traduce in un risparmio di 350,99 euro. Ti parlo di un portatile da gaming con AMD Ryzen 5 5600H, 16GB di RAM DDR4, 512GB SSD NVME PCIe, display FHD IPS da 16,1″ e scheda grafica NVIDIA GTX 1650 con 4GB GDRR5. In sintesi? Un tripudio di potenza.