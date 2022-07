Prime Day 2022: le migliori offerte LEGO

Si sa che durante il Prime Day ci sono offerte su prodotti di ogni sorta, e per loro fortuna anche i fan dei mattoncini LEGO possono sorridere. In occasione dell’evento su Amazon ci sono un bel po’ di sconti, ma alcuni sono più “interessanti” di altri e meritano di essere segnalati.

Di seguito l’elenco con le migliori offerte LEGO per il Prime Day 2022, con set per tutti i gusti e per appassionati di tutte le età.

LEGO Technic Ducati Panigale V4 R

Si tratta di una riproduzione dell’omonima motocicletta prodotta dall’italiana Ducati a partire dal 2018. Una volta ultimato l’assemblaggio è davvero uno spettacolo, anche perché la scatola del cambio a 2 velocità e le sospensioni anteriori e posteriori funzionanti consentono un movimento realistico del “veicolo”.

Tuttavia, la parte migliore – e tanti appassionati di LEGO saranno d’accordo con questa affermazione – è il durante. Vedere la Ducati Panigale V4 R prendere forma è un piacere, anche se non è poi così semplice mettere insieme tutti i pezzi (in totale sono 646).

Il prezzo di listino è 59,99 euro, ma grazie agli sconti del Prime Day 2022 scende a 40,55 euro.

Jurassic Park – L’inseguimento del Dinosauro Carnotaurus

In alcune sale è ancora in programmazione Jurassic World – Il Dominio ed è noto che i più piccoli impazziscono per i dinosauri. E quindi, perché non fare un bel regalo a tema LEGO?

In offerta a 33,79 euro (da 49,99 euro) c’è il set con il dinosauro Carnotaurus, l’elicottero e il camioncino. Contiene 240 pezzi ed è indicato per bambini dai 7 anni in su.

La casa dei Madrigal (dal film Disney Encanto)

Questo set è una favola, anche perché “proviene” da un film d’animazione firmato Disney che ha conquistato i cuori di grandi e piccini.

Bisogna destreggiarsi con 587 pezzi per costruire la casa a 3 piani di Mirabel, con una banderuola girevole, un letto che si capovolge e le imposte che salutano, proprio come nel film. Ci sono varie stanze e poi non mancano alcuni dei protagonisti, come Abuela e Mirabel.

Harry Potter – Il Baule Magico di Hogwarts

Con questo set LEGO si tocca con mano la magia della scuola di Hogwarts e di tutto il franchise con Harry Potter e compagni. Il baule contiene fino a 6 minifigure e oggetti personalizzabili da costruire e – ovviamente – ispirati alla saga che ancora scalda i cuori di noi babbani.

A questo giro parliamo di 603 pezzi, tutti da mescolare per ottenere risultati unici.

Di solito costa 59,99 euro ma oggi può essere tuo a 40,55 euro.

Harry Potter – Torre di Astronomia di Hogwarts

Procediamo ancora con l’acclamata saga di Harry Potter. Siamo di nuovo a Hogwarts, e più precisamente presso l’incantevole Torre di Astronomia.

Ci sono diversi ambienti che i fan di Harry riconosceranno subito (come l’Aula di Pozioni), 8 minifigure di personaggi celebri, la minifigure di Edvige e tanti accessori originali.

971 pezzi non si uniranno tra loro come per magia, quindi un po’ di pazienza (e organizzazione).

Spider-Man al laboratorio Sanctum

Questo set è un must-have per chiunque sia un appassionato dell’universo Marvel e più in particolare di Spider-Man. Ispirato a quanto si è visto in No Way Home (pellicola del MCU), ritroviamo Spidey, MJ, Wong e Doctor Strange nel laboratorio Sanctum. E poi ci sono tanti accessori e gadget curiosi, seguiti da uno scorpione abbastanza minaccioso.

355 pezzi e 25,43 euro (da 39,99 euro) per un’ondata di mattoncini LEGO a tema Marvel.

LEGO City Rover Lunare

Appassionato/a di For All Mankind, la serie tv in esclusiva su Apple TV+? Beh, non c’è pensarci troppo sopra allora. Con il Prime Day 2022 c’è uno sconto di 9,73 euro sul set City Rover Lunare, con il veicolo della NASA dotato di 12 ruote e 2 bracci di ispezione e 3 minifigure di astronauti.

“Solo” 275 pezzi, ma tanto divertimento.

NINJAGO Idro-Vascello

Il playset è composto da ben 1159 pezzi ed include un sottomarino con due shooter caricati a molla, due ali che si spiegano, un cabina di pilotaggio e un mech staccabile. Ci sono poi 10 minifigure della serie tv NINJAGO, tutti dotati di pinne, muta e armi.

In questo caso lo sconto è davvero pazzesco: ben 84,34 euro che si traducono in una spesa finale di 55,65 euro.

LEGO Super Mario – Atrio di Luigi’s Mansion

In questa list non poteva mancare un set dedicato alle storie di un amato personaggio che di solito bazzica sulle console di Nintendo. L’Atrio di Luigi’s Mansion contiene l’ingresso della villa e il cimitero pieno di sfide. I personaggi inclusi sono Poltercucciolo, Ombretta e Boo. In totale sono 504 pezzi, Mario e Luigi non sono inclusi.

Star Wars – La sala del trono di Boba Fett

Concludiamo con un set che ti catapulterà nel mondo di Star Wars, e più precisamente nella sala del trono di Boba Fett. Il pack contiene 732 pezzi, con tanto di trono dotato di una funzione pop-up per espellere la minifigure di Bib Fortuna e di una stanza segreta per nascondere armi e lingotti beskar.

Le minifigure incluse in questo set scontato di 20,49 euro sono: Boba Fett, Fennec Shand, Bib Fortuna, una danzatrice Theelin, una guardia Weequay, una guardia Gamorreana e un Quarren.