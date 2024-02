PREZZONE: iRobot Roomba oggi è al minimo storico su Amazon!

Siamo solo a febbraio, ma la stanchezza si fa già sentire: il freddo, il lavoro, e di pulire casa si ha pochissima voglia! Se anche tu vuoi tornare nel tepore della tua abitazione e sdraiarti sul divano mentre qualcuno si occupa della pulizia al tuo posto, questa è l’offerta per te: iRobot Roomba I1152 ti costa solo 279,90€ grazie allo sconto del 24% attivo su Amazon!

Preparati a goderti la serenità di una casa pulita e ordinata Roomba i1 sfrutta la tecnologia intelligente iRobot OS per memorizzare le tue routine e pulire in funzione del tuo stile di vita.

Potenza di aspirazione 10 volte superiore

Con iRobot puoi rimuovere peli di animali domestici, sporco ostinato, detriti, e tanto altro ancora grazie alla potenza di aspirazione 10 volte superiore rispetto al sistema di pulizia Roomba serie 600. Quando la batteria è quasi scarica, Roomba i1 trova automaticamente la base e si ricarica completamente per poi riprendere la pulizia da dove si era interrotto.

Grazie a sofisticati algoritmi di funzionamento, il robot si adatta al tuo stile di vita e alle abitudini della tua casa, minimizzando l’interferenza con gli abitanti. Inoltre, risponde prontamente ai comandi vocali di Amazon Alexa e Google Assistant, offrendo un’esperienza di pulizia ancora più intuitiva. Il Roomba i1 opera sulla piattaforma iRobot OS, che funge da cervello intelligente per garantire un’efficienza ottimale.

L’app iRobot Home, utilizzando le informazioni raccolte dal Roomba i1, suggerisce in modo proattivo i momenti più opportuni per intensificare le pulizie, liberando l’utente da ogni pensiero. Con Roomba i1, la pulizia diventa un processo agevole e personalizzato, adattato alle esigenze specifiche della tua casa. Sfrutta l’innovazione di iRobot per una pulizia avanzata e senza complicazioni!

Approfitta del super sconto e acquista iRobot Roomba I1152 a soli 279,90€ grazie allo sconto del 24%.

