PREZZO SCHOCK per il Tablet Android da 10": come l'Apple iPad ma a MENO DI 50 EURO

Ecco a voi l’alternativa super economica all’Apple iPad, perfetta da utilizzare sia a lavoro che per l’intrattenimento quotidiano. Oggi questo tablet Android da 10 pollici è disponibile su Amazon in un’offerta eccezionale che ti permetterà di risparmiare il 10% sul prezzo di listino e ottenere uno sconto aggiuntivo di 40€.

Questo vuol dire che potrai acquistarlo a soli 49 euro, compresa spedizione gratuita e consegna presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfittane il prima possibile, l’offertona potrebbe scadere da un momento all’altro!

Tutte le caratteristiche del Tablet Android da 10″ in super sconto su Amazon

Dotato di un potente sistema operativo Android 10.0, questo Tablet da 10 pollici in mega offerta su Amazon offre un’esperienza fluida e intuitiva.

Con 2 GB di RAM e 32 GB di spazio di archiviazione, avrai abbastanza potenza e spazio per eseguire le tue app preferite, salvare i tuoi file importanti e goderti i tuoi contenuti multimediali senza problemi di memoria.

La doppia fotocamera da 2 MP e 8 MP ti consentirà di catturare foto nitide e registrare video di alta qualità. Il display IPS HD da 10 pollici con risoluzione 1280 x 800 offre colori vivaci e dettagli nitidi per un’esperienza visiva coinvolgente. Inoltre, la batteria da 5000 mAh ti garantirà un utilizzo prolungato senza dover preoccuparti della ricarica frequente.

Questo tablet supporta Dual WiFi, consentendoti di connetterti rapidamente e in modo stabile a Internet. Inoltre, dispone di Bluetooth integrato per collegare dispositivi esterni come cuffie wireless o altoparlanti.

Sia che tu voglia utilizzare il tablet per l’intrattenimento, il lavoro o l’apprendimento, questo dispositivo si adatterà perfettamente alle tue esigenze. Ad oggi il Tablet Android da 10″ è disponibile su Amazon con uno sconto combinato del 10% ed un coupon aggiuntivo di 40 euro, quindi a soli 49 euro. Non troverai un’offerta migliore sul mercato quindi approfittane il prima possibile, gli articoli stanno per terminare!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.