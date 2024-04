PREZZO RIDICOLO per il Samsung Galaxy A15, solo oggi e solo su eBay!

Il tuo telefono è vecchio, obsoleto, da sostituire? Vuoi uno smartphone funzionale, bello e magari che non costi una fortuna? Perfetto, allora devi scegliere lui: il Samsung Galaxy A15 che adesso su eBay trovi ad un prezzo davvero ridicolo!

Il prezzo è già bassissimo ma con il codice sconto PSPRAPR24 risparmi ulteriormente e lo paghi solamente 124,99 euro.

Samsung Galaxy A15: funzionale, bello ed economico!

Uno smartphone che oggi ti costa pochissimo ma che possiede ottime caratteristiche, eccole di seguito!

Schermo vivido, fluido, dettagliato: il display Super AMOLED da 6,5 pollici di Galaxy A15 con Vision Booster crea un’esperienza di visione fluida e brillante, con una luminosità fino a 800 nit e una bassa emissione di luce blu per il massimo comfort.

Tripla fotocamera posteriore per lo scatto perfetto: fotocamera macro da 2 MP per paesaggi e primi piani, fotocamera principale da 50 MP per i tuoi capolavori fotografici ad alta risoluzione e fotocamera anteriore da 13 MP per selfie da professionista.

Tutta la potenza per semplificarti la vita: con una straordinaria potenza di elaborazione, una memoria capiente e un ampio spazio di archiviazione, questo smartphone è pronto a gestire i tuoi carichi di lavoro e il tuo intrattenimento.

Fai il pieno di energia con Samsung Galaxy: resta attivo e in movimento grazie alla batteria a lunga durata da 5.000 mAh (capacità tipica), avrai tutta la carica che ti serve per dedicarti alle cose che ami.

Semplice ed elegante: con il suo design minimale, Galaxy A15 è progettato per mettere in mostra il suo profilo sottile, il retro elegante e le linee pulite della fotocamera.

Prendilo ora su eBay e lo paghi solamente 124,99 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.