PREZZO MINIMO STORICO per il Mini PC con Windows 11: solo su Amazon

Per i tuoi progetti professionali hai bisogno di un mini PC potente e compatto da poter trasportare ovunque? Abbiamo quello che fa per te! Oggi su Amazon il Mini PC con Windows 11 NiPoGi è disponibile al suo prezzo minimo storico di soli 149€ grazie a un coupon di sconto di 50€.

Questa è un’opportunità da non perdere per tutti coloro che desiderano un dispositivo versatile e affidabile per la scuola, la casa o l’ufficio. Affrettati e approfitta di questa promozione eccezionale, gli articoli sono in esaurimento!

Mini PC con Windows 11 NiPoGi: tutte le specifiche tecniche

Il Mini PC con Windows 11 NiPoGi è dotato di specifiche tecniche all’avanguardia che lo rendono un compagno ideale per le tue attività quotidiane.

Con un processore Intel Alder Lake-Ν95 di 12a generazione che raggiunge una velocità fino a 3,40 GHz, avrai a disposizione tutta la potenza necessaria per gestire le tue applicazioni e multitasking senza problemi.

Le caratteristiche salienti del Mini PC includono:

Windows 11 : Goditi l’ultima versione del sistema operativo di Microsoft con tutte le nuove funzionalità e miglioramenti che offre.

: Goditi l’ultima versione del sistema operativo di Microsoft con tutte le nuove funzionalità e miglioramenti che offre. 8GB di RAM: Passa senza intoppi tra le tue attività e le applicazioni più esigenti grazie a una generosa quantità di memoria RAM.

256GB di M.2 SSD: Avrai spazio sufficiente per archiviare i tuoi file, documenti e programmi preferiti, con un accesso veloce e affidabile ai dati.

2xHDMI/VGA 4K 3-Display: Collega fino a tre monitor contemporaneamente per un’esperienza di visualizzazione estesa e multitasking migliorato.

per un’esperienza di visualizzazione estesa e multitasking migliorato. Design compatto: Il Mini PC NiPoGi è estremamente compatto e occupa poco spazio sulla tua scrivania, offrendo allo stesso tempo prestazioni elevate.

Oggi il Mini PC con Windows 11 NiPoGi è disponibile su Amazon al suo prezzo minimo storico di soli 149€ con un coupon di sconto di 50€. Sia che tu sia uno studente, un professionista o un appassionato di tecnologia, questo mini PC si adatta perfettamente alle tue esigenze. Goditi tutte le incredibili funzionalità offerte da questo dispositivo di ultima generazione!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.