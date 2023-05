PREZZO MAI VISTO: solo 259€ per Xiaomi Vacuum Cleaner su Amazon!

Desideri da tempo un aspirapolvere senza fili definitivo per mantenere la tua casa pulita e impeccabile? Non cercare oltre! Xiaomi Vacuum Cleaner G10 è ora disponibile su Amazon al prezzo più basso di sempre, a soli 259,99€ con uno straordinario sconto del 26%! Non perdere questa occasione unica per aggiudicarti uno degli aspirapolvere più potenti e versatili sul mercato a un prezzo mai visto prima.

Xiaomi Vacuum Cleaner G10 si distingue per le sue eccezionali specifiche tecniche, che lo rendono un alleato indispensabile nella pulizia della tua casa. Dotato di un motore da 150 AW e 26.000 Pa di potenza di aspirazione, il G10 è in grado di rimuovere anche lo sporco più ostinato dai pavimenti e dai tappeti. La batteria da 3000 mAh garantisce fino a 65 minuti di autonomia, permettendoti di pulire tutta la casa senza interruzioni.

Una delle principali caratteristiche del Xiaomi Vacuum Cleaner G10 è la sua versatilità: grazie al design 2-in-1, puoi utilizzarlo sia come aspirapolvere verticale sia come aspirabriciole portatile. La sua struttura leggera e maneggevole ti consentirà di raggiungere facilmente anche gli angoli più difficili e di pulire le superfici sopraelevate senza alcuno sforzo.

Il G10 è inoltre dotato di un display LED che mostra lo stato della batteria e il livello di potenza, consentendoti di monitorare e controllare facilmente l’utilizzo dell’aspirapolvere. Il sistema di filtrazione a 5 stadi, con filtro HEPA, assicura che l’aria espulsa sia pulita e priva di allergeni, garantendo un ambiente sano e confortevole per te e la tua famiglia.

Se ancora non ti abbiamo convinto, considera che il Xiaomi Vacuum Cleaner G10 è stato progettato per adattarsi a tutte le tue esigenze di pulizia: con la vasta gamma di accessori inclusi, come la spazzola per pavimenti, la spazzola per tappeti, la spazzola per fessure e l’ugello per imbottiti, potrai affrontare qualsiasi tipo di sporco e superficie con facilità e precisione.

Xiaomi Vacuum Cleaner G10 a soli 259,99€ con uno sconto del 26% è il minimo storico per questo prodotto e non sappiamo quando si ripresenterà un’occasione simile!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.