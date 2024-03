PREZZO MAI VISTO: iPhone 15 ti costa MENO di 750 euro su eBay!

Il prezzo è super conveniente e questo è proprio il momento giusto per cambiare il tuo vecchio telefono! Adesso su eBay puoi acquistare il nuovissimo iPhone 15 nell’elegante versione Rosa e pagarlo pochissimo solamente 749,90 euro!

Fai in fretta perché la disponibilità è limitata!

iPhone 15 è ora disponibile su eBay ad un prezzo scontato!

La Dynamic Island ti mostra notifiche e attività in tempo reale, così non ti perdi nulla: puoi vedere chi ti sta chiamando, sapere se il tuo volo è in orario e molto altro. iPhone 15 ha un robusto design realizzato in vetro a infusione di colore e in alluminio. È a prova di schizzi, gocce e polvere. La parte frontale in Ceramic Shield è più forte di qualunque vetro per smartphone. E il display Super Retina XDR da 6,1 pollici è fino a due volte più luminoso in pieno sole rispetto quello di iPhone 14.

La fotocamera principale da 48MP scatta foto ad altissima risoluzione, per darti immagini splendide e incredibilmente dettagliate. E con il teleobiettivo 2x di qualità ottica è facile comporre l’inquadratura perfetta per i tuoi primi piani. Scatta ritratti ancora più dettagliati e con colori più intensi. Inoltre puoi spostare la messa a fuoco su un altro soggetto, anche dopo aver scattato: basta un tap.

Il chip ultraveloce A16 BIONIC permette funzioni evolute come la fotografia computazionale, le transizioni fluide della Dynamic Island, e la modalità “Isolamento vocale” per le chiamate. Ed è anche incredibilmente efficiente, così la batteria dura tutto il giorno. Il nuovo connettore USB-C ti permette di caricare il Mac o l’iPad con lo stesso cavo che usi per il tuo iPhone 15. E ora puoi anche usare l’iPhone 15 per caricare il tuoApple Watch o gli AirPods.

Se devi chiamare i soccorsi ma non c’è campo o non ci sono reti Wi-Fi disponibili, puoi usare SOS emergenze via satellite. E con Rilevamento incidenti, iPhone può riconoscere un grave incidente d’auto e chiamare aiuto se tu non puoi. iPhone ha funzioni che proteggono la tua privacy e ti aiutano a tenere sotto controllo i tuoi dati. È realizzato con ancora più materiali riciclati per ridurre al minimo l’impatto ambientale. E include di serie funzioni che lo rendono accessibile a ogni persona.

Con l’acquisto di un iPhone hai fino a 90 giorni di supporto tecnico gratuito e una garanzia limitata di un anno. Per estendere la garanzia, aggiungi AppleCare+ o AppleCare+ con copertura per furto e smarrimento.

Prendilo ora su eBay a soli 749,99 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.