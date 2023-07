PREZZO FOLLE per il Samsung Galaxy S23: SCONTO Prime Day e 100 EURO DI CASHBACK

Se sei alla ricerca di un telefono di ultima generazione che offra prestazioni eccellenti, un design accattivante e una serie di funzionalità avanzate, questo è il tuo giorno fortunato! Oggi su Amazon il Samsung Galaxy S23 è disponibile con uno sconto del 20%.

Inoltre, acquistando il dispositivo entro il 16 Luglio, potrai anche ricevere 100€ di Cashback e quindi acquistarlo a soli 560€! Basterà registrare il tuo nuovo Galaxy S23 sul sito Samsung per beneficiare di questa incredibile offerta. Cosa aspetti?

Samsung Galaxy S23: caratteristiche e funzionalità

Il Samsung Galaxy S23 è dotato di un potente processore Octa-Core, che garantisce prestazioni fluide e veloci per qualsiasi attività. La memoria RAM da 8 GB ti consente di eseguire multitasking senza problemi, mentre lo spazio di archiviazione da 128 GB offre ampio spazio per salvare foto, video, app e documenti importanti.

Lo schermo AMOLED da 6,6 pollici con risoluzione FHD+ ti regala un’esperienza visiva straordinaria, con colori vividi e dettagli nitidi. La tecnologia HDR10+ ti permette di goderti contenuti multimediali con una gamma dinamica più ampia e una qualità visiva superiore.

Per gli appassionati di fotografia, il Galaxy S23 offre una fotocamera principale da 64 MP, che cattura immagini dettagliate e nitide in qualsiasi condizione di luce. La modalità notturna ti consente di scattare foto incredibili anche in ambienti poco illuminati. La fotocamera frontale da 32 MP è perfetta per selfie di alta qualità e videochiamate nitide.

La batteria da 5000 mAh ti offre un’autonomia eccezionale, permettendoti di utilizzare il telefono per lunghe ore senza dover pensare alla ricarica. Inoltre, grazie alla tecnologia di ricarica rapida, potrai riportare la batteria al 100% in poco tempo.

Oggi il Samsung Galaxy S23 è disponibile su Amazon con uno sconto bomba del 20% su Amazon. Inoltre, acquistando entro il 16 Luglio, potrai beneficiare di un cashback di 100€ semplicemente registrando il tuo dispositivo sul sito Samsung. In questo modo potrai acquistare il dispositivo di ultima generazione a soli 560 euro. L’offerta è davvero imperdibile!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.