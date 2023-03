Una Presa Schuko WiFi è utile per controllare l’alimentazione di un apparecchio elettronico, come un elettrodomestico o una lampada, e per seguire i consumi da remoto. Se poi supporta un alto wattaggio, è ancora meglio perché puoi collegarvi elettrodomestici ad alto consumo come ad esempio un fornetto o una lavatrice. E oggi, la Presa Schuko Woolley WLAN è super scontata: con un Coupon la paghi solo 9€ e spiccioli invece di 17,99€ .

Una Presa, Tanti Usi

Una Presa Smart è insostituibile ai giorni nostri, perché permette di ottenere vari vantaggi, tra cui:

Controllo remoto: il controllo remoto è uno dei vantaggi principali di una presa Schuko WiFi ad alta potenza. Utilizzando la connessione WiFi, l’utente può accendere o spegnere un dispositivo elettronico da qualsiasi luogo, senza dover essere presente fisicamente. Ad esempio, se si sta andando via per qualche giorno e si dimentica di spegnere la lampada, si può farlo da remoto con un semplice tocco sullo smartphone.

Controllo vocale: un’altra funzione utile è il controllo vocale compatibile con Alexa/Google Home. Questa funzione consente di controllare la presa con la voce, senza dover utilizzare uno smartphone o un’applicazione. Ad esempio, si può chiedere ad Alexa di accendere la luce in salotto, senza dover alzarsi dal divano. App di controllo: la presa è compatibile con l’app eWelink, che consente di gestire tutte le funzioni della presa in modo facile e intuitivo. Con questa app, è possibile impostare un timer per accendere o spegnere automaticamente il dispositivo elettronico, programmare la presa per funzionare solo in determinati momenti della giornata e monitorare il consumo energetico del dispositivo collegato alla presa. Risparmio energetico: grazie alle funzioni di programmazione e di monitoraggio del consumo energetico, la presa Schuko WiFi ad alta potenza può aiutare a ridurre il consumo energetico degli apparecchi elettronici. Ad esempio, si può programmare la presa per accendere la lavatrice solo quando l’energia è meno costosa, oppure spegnere automaticamente la televisione quando non viene utilizzata. Sicurezza: la presa Schuko WiFi ad alta potenza è dotata di molteplici funzioni di sicurezza, come il controllo della temperatura e la protezione da sovraccarichi. Inoltre, grazie alla connessione WiFi, è possibile monitorare lo stato della presa in tempo reale e ricevere notifiche in caso di problemi.

Oltre ai vantaggi sopra elencati, la presa Presa Schuko Woolley offre anche molte altre funzioni, come la possibilità di creare scene personalizzate e la condivisione con altri utenti.

Cosa Puoi Farci?

Una presa Schuko WiFi ad alta potenza può tornare utile ad esempio per accendere la macchina del caffè ogni mattina a una determinata ora. Oppure, puoi impostare un timer per accendere il ferro da stiro dieci minuti prima di doverlo utilizzare, in modo che abbia il tempo di scaldarsi e saremo pronti ad iniziare subito a stirare. Se sei in vacanza o fuori casa per lavoro, puoi impostare la presa per accendere le luci in modo casuale in diversi momenti della giornata, simulando la presenza di persone in casa e scoraggiando eventuali malintenzionati.

Infine, grazie alla compatibilità con l’app, è possibile impostare la presa per accendere termosifoni elettrici o ventilatori in anticipo, e senza alzarsi dal divano. Il tutto con la comodità di un comando vocale.

