Prepara delle ottime spremute con lo spremiagrumi Russell Hobbs al 23% DI SCONTO

Russell Hobbs è una delle aziende più rilevanti nell’ambito della produzione di elettrodomestici e oggi, su Amazon, è presente uno sconto del 23% sullo spremiagrumi targato proprio Russell Hobbs per un costo finale di 33,89€.

Scontatissimo lo spremiagrumi elettrico Russell Hobbs

Il centrifugatore Russell Hobbs è l’emblema dell’eleganza e dell’efficienza, presentato in un sobrio e sofisticato colore grigio che si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente cucina. Le sue dimensioni compatte lo rendono ideale per qualsiasi spazio, garantendo al contempo prestazioni ottimali.

La caratteristica speciale di questo centrifugatore è la sua funzione centrifuga, che consente di estrarre il succo dai tuoi agrumi preferiti in modo rapido e efficiente. Grazie alla potenza di 60 watt, puoi ottenere facilmente succo fresco e delizioso con una semplice pressione sul cono.

Costruito con materiali di alta qualità, il centrifugatore presenta un rivestimento esterno in acciaio inox spazzolato, che non solo aggiunge un tocco di classe alla tua cucina, ma assicura anche resistenza e durabilità nel tempo. Il materiale principale utilizzato è l’acciaio inossidabile, noto per la sua robustezza e facilità di pulizia.

Questo dispositivo è dotato di rotazione bidirezionale, che si attiva con una semplice pressione sul cono stesso, garantendo un’estrazione ottimale del succo da ogni frutto. Inoltre, include due coni intercambiabili: uno standard per arance e pompelmi, e uno più piccolo per limoni e lime, con il cono più piccolo che si inserisce comodamente all’interno di quello più grande per una maggiore versatilità.

Su Amazon, oggi, è presente uno sconto del 23% sullo spremiagrumi elettrico che viene venduto al costo finale e totale di 33,89€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.