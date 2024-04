Prepara dei piatti deliziosi senza olio: friggitrice ad aria Philips al 44% di sconto

Philips è un’azienda leader nel settore degli elettrodomestici e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto in formato XL del 44% sulla sua friggitrice ad aria che viene venduta al prezzo totale e finale di 74,99€.

Sconto XL sulla friggitrice ad aria Philips

La friggitrice ad aria Philips rappresenta una rivoluzione culinaria, dove l’aria calda diventa il nuovo olio. Con la tecnologia Rapid Air, il suo design esclusivo a “stella marina” garantisce cibi croccanti all’esterno e morbidi all’interno, senza l’aggiunta di olii aggiuntivi. Con una riduzione dei grassi fino al 90%, Philips Essential Airfryer offre un modo sano e gustoso per preparare i vostri piatti preferiti.

Dotata di un timer integrato, questa friggitrice ad aria consente di preimpostare i tempi di cottura fino a 60 minuti, garantendo risultati precisi e consistenti.

Friggi, cuoci, griglia, arrostisci e riscalda persino con Philips Essential Airfryer, offrendo infinite possibilità culinarie per soddisfare ogni desiderio gastronomico.

Con Philips Essential Airfryer, potrete gustare i vostri piatti preferiti senza sensi di colpa, poiché elimina i grassi in eccesso mantenendo intatto il sapore autentico dei vostri alimenti preferiti. Sia che siate alla ricerca di una soluzione per una cucina più sana o desideriate semplicemente preparare cibi croccanti e deliziosi, questa friggitrice ad aria Philips è la scelta perfetta per soddisfare ogni esigenza culinaria.

Su Amazon, oggi, viene applicato uno sconto molto interessante e allettante del 44% sulla friggitrice ad aria Philips che viene venduta al costo totale e finale di 74,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.