Prepara degli ottimi caffè con la Macchina De'Longhi Icona Vintage al 34% di sconto

De’Longhi è un’azienda di enorme rilevanza nell’ambito della produzione di elettrodomestici e oggi, su Amazon, viene messa in sconto del 34% la macchina del caffè Icona Vintage targata proprio De’Longhi che viene venduta a 158,89€.

L’espresso come al bar con la macchina del caffè Icona Vintage di De’Longhi

La macchina del caffè espresso a pompa Icona Vintage offre un’elegante finitura beige con dettagli cromati, unendo design vintage e funzionalità moderne per un’esperienza di caffè senza tempo. Con una pressione a 15 bar e una caldaia in acciaio inox, garantisce la preparazione di espresso cremosi e dal gusto ricco.

Il sistema Cappuccino permette di miscelare manualmente vapore e latte per ottenere la densità ottimale della schiuma, ideale per creare deliziosi cappuccini e bevande al latte personalizzate. La Porta Filtro è dotata di un dispositivo crema per utilizzare sia il caffè in polvere che le cialde E.S.E., offrendo flessibilità nella scelta degli ingredienti.

Facile da utilizzare, la Icona Vintage dispone di tre semplici tasti per tutte le funzioni: accensione/spegnimento, preparazione di espresso o cappuccino. Inoltre, è dotata di spegnimento automatico dopo 9 minuti di inutilizzo per risparmiare energia.

Il serbatoio d’acqua ha una capacità di 1,4 l ed è trasparente ed estraibile per agevolare il riempimento e la pulizia. Inoltre, la macchina è dotata di un ripieno scalda tazze per mantenere le tazze alla temperatura ideale per un caffè perfetto.

