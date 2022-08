PowerBank Wireless: Ricarica senza fili a -20€

Su Amazon c’è un’offerta molto interessante per ricaricare senza fili smartphone e accessori. Grazie a un coupon da ben 20€, questo PowerBank Wireless da 10.000mAh costa solo 29€ incluse spedizioni.

Importante: per ottenere lo sconto immediato, ricordati di spuntare la voce Applica coupon 20€ prima di mettere il prodotto nel carrello.

È compatto e include un comodo sostegno per posizionarlo in posizione verticale. In questo modo, ottieni una base di ricarica ovunque ti trovi, ma non è questa la ragione principale per cui comprarlo.

La vera killer app è la qualità e velocità di ricarica. Il dispositivo infatti supporta la ricarica rapida wireless da 5 W, 7,5 W, 10 W e addirittura 18 W e grazie a Power Delivery 3.0 e all’uscita Quick Charge 3.0 permette di ricaricare iPhone 13 Pro fino al 50% in appena 30 minuti.

La capacità della batteria integrata poi è di tutto rispetto: 10.000mAh significa poter ricaricare uno smartphone fino a 5 volte e un tablet più di 2. E per ricaricare il PowerBank bastano appena 3,5 ore con un caricabatterie da almeno 18W.

Portatile e leggero (pesa solo 184 grammi), questo PowerBank è perfetto sul comodino del letto o sulla scrivania ma è insostituibile in valigia o nello zaino, per studiare, lavorare o viaggiare e avere sempre tutti i propri dispositivi ben carichi, incluso gimbal, fotocamera, auricolari e smartwatch.