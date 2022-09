Grazie a un Coupon, acquisti questo eccellente Powerbank Magnetico di Anker da 5000 mAh a un super prezzo: lo paghi solo 35€ e spicci comprese spedizioni. E include anche il cavo USB-C.

Se parliamo di accessori di ricarica, Anker è una garanzia per qualità, durabilità e prestazioni. In Redazione usiamo i loro prodotti da anni, e francamente abbiamo solo encomi per i loro caricatori. Questo Caricabatterie Portatile Wireless Magnetico include il sistema PowerCore con Cavo USB-C, ed è perfettamente compatibile con iPhone 12, iPhone 13 e perfino iPhone 14. Consente di ottenere fino a 17 ore di uso in più del telefono, in un formato incredibilmente compatto.

Innanzitutto, non richiede cavi perché col sistema Aggancia e ricarica è sufficiente poggiare attaccare magneticamente il dispositivo al retro del telefono per avviare la carica. Funziona perfettamente con tutti i dispositivi MagSafe, dunque compatibilità estrema da iPhone 12 mini a iPhone 14 Pro Max. Accertati però che la custodia supporti MagSafe.

Infine, include un sistema di sicurezza di livello superiore grazie al MultiProtect completo di che include rilevamento di oggetti estranei, protezione da cortocircuiti, controllo della temperatura e altro ancora.