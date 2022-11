Ricca di elementi o meno, tutti abbiamo una lista di accessori tech must have, quei gadget che – pur non utilizzandoli quotidianamente – non possono proprio mancare nel cassetto. In questa lista ci deve essere il PowerBank, perfetto compagno per ogni tipo di avventura, dalle vacanze ai lunghi viaggi sui mezzi pubblici. E che dire di quando manca la corrente a casa e non sai come ricaricare lo smartphone? Questo powerbank da 10.000mAh con USB-C e 2 USB-A, supporto alla ricarica rapida e con presa elettrica integrata. Quanto costa? Solo 18€ e spiccioli grazie allo sconto del 25%.

Perché Acquistare questo PowerBank

Questo power bank ha tutto quello che ti serve, a partire dalla presa elettrica. Così lo puoi ricaricare senza dover utilizzare ingombranti cavi. È munito di due porte USB-A con supporto al Super Fast Charge da 22,5W e di una USB-C PD per la ricarica rapida a 20W.

L’accessorio ha un design minimale e, credo, molto gradevole. Si presenta come una mattoncino nero, senza troppi fronzoli e LED colorati che agli occhi di tanti utenti possono sembrare inappropriati.

Look a parte, questo power bank assicura il massimo della sicurezza. Protegge infatti il tuo dispositivo (che sia una smartphone, un tablet, una fotocamera o una console portatile) da sovratensioni, sovraccarichi e cortocircuiti. E poi si spegna automaticamente quando il device è completamente carico. Davvero niente male.

