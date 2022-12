Nonostante l’impegno di Apple, Samsung e altre aziende del settore per migliorare l’autonomia dei loro smartphone, il power bank resta ancora oggi un accessorio indispensabile. Se ne stai cercando uno leggero e sottile, ho la soluzione per te: su Amazon puoi acquistare quello di Fahefana da ben 10.000mAh a soli 11 euro e spiccioli grazie alla combo “sconto + coupon”.

Questo lingotto si presenta molto bene esteticamente. Non so perché, ma mi ricorda vagamente iPhone 4 e 4s, sarà forse per la scelta dei colori e di quel frame lucido che mi porta al passato di Apple (che spettacolo, vero?). Detto ciò, l’accessorio è super sottile e incredibilmente leggero, e questo è solo un vantaggio per chi ha intenzione di portarlo con sé spesso.

Le due facce presentano un pattern ruvido, piacevole al tatto (immagino) e utile per aumentare il grip in presa. In uno degli angoli poi troviamo un utile display LED quadrato: ti informa della carica residua del power bank, così saprai sempre quando doverlo ricaricare.

Il suo punto forte però è certamente il numero di porte. Con questo power bank avrai a disposizione due porte USB-A e una porta USB-C da 15W. E sì, potrai ricaricare anche più di un dispositivo nello stesso momento.

Chiudo questa breve presentazione del prodotto con un focus sulla sicurezza. Il power bank integra infatti un sistema che previene il verificarsi di anomalie come sovraccarichi e sovratensioni. Quindi puoi andare sul sicuro, anche carichi più device alla volta.

📢 Ricorda di applicare il Coupon del 30% per ottenere un ulteriore sconto oltre a quello già applicato del 10%. Solo così potrai completare l’acquisto a 11,96 euro.

