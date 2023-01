Questo è un accessorio abbastanza insolito, ma non in senso negativo. Si tratta infatti di un power bank solare, nel senso che può ricaricare le sue di energie anche sfruttando l’energia sprigionata dal sole. Poi è incredibilmente capiente (30.800mAh), super accessoriato e… in promo! Oltre allo sconto del 15% già applicato da Amazon puoi applicare un ulteriore sconto del 10% spuntando la casella del Coupon. Ti invito però a fare in fretta e ad aggiungerlo subito al carrello. Si tratta infatti di una offerta lampo, dunque destinata a terminare nel giro di pochissime ore.

Power Bank solare? Sì, grazie!

Come sottolineato poco sopra, la particolarità di questo power bank è il fatto che riesca a sfruttare anche l’energia solare per ricaricarsi. Ma se te lo stai chiedendo, sì, supporta anche il metodo “tradizionale” (ovvero tramite corrente). La capacità poi è pazzesca, ben 30.800mAh, e ciò significa che puoi ricaricare il tuo iPhone almeno 5 volte.

Ma le sorprese non finiscono qui, perché non solo il power bank in questione è dotato di ben 4 porte (1 USB-C, 2 USB-A e 1 microUSB), ma supporta addirittura la ricarica wireless. Davvero favoloso, e poi così puoi ricaricare più dispositivi in contemporanea.

Per concludere, ti dico anche questo lingotto è dotato addirittura di una torica LED. Proprio perché non ci facciamo mancare nulla qui.

È o non è il miglior accessorio che tu possa portare in viaggio? Ricorda però di spuntare la casella del coupon prima di aggiungerlo al carrello, ma soprattutto ricorda di fare in fretta, perché si tratta di un’offerta lampo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.