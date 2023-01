Come dici? Il tuo smartphone ti abbandona spesso nel momento del bisogno? Ti capisco, ed è per questo che ti consiglio di aggiungere al tuo cassetto di accessori anche un power bank capiente, affidabile e perfetto da trasportare. Ti segnalo quello da 10.000mAh di INIU, ora in super promo su Amazon grazie alla sempre strepitosa combo “sconto + coupon”. Lo paghi solo 14,95 euro, ma non dimenticare di spuntare la casella del coupon 20% prima di aggiungere il prodotto al carrello.

Il power bank di INIU ha una capacità di 10.000mAh ma è il 36% più sottile, il 15% più piccolo e il 28% più leggero degli altri accessori della sua stessa categoria. Questo significa che lo puoi portare in giro ovunque, in borsa e addirittura in tasca.

È dotato di una porta USB-C, ovvero lo standard più recente e diffuso. Questa funziona sia come ingresso che come uscita e ti consente quindi non solo di ricaricare lo smartphone o il tablet, ma anche lo stesso power bank. La ricarica poi è velocissima grazie alla tecnologia UPower+ sviluppata da INIU.

Perché è super accessoriato? Beh, oltre alla USB-C include due USB-A, quindi potrai ricaricare fino a tre dispositivi alla volta. Non saprei, iPhone, AirPods e iPad, ad esempio? Ah, e poi dispone anche di una torcia. Ok, la utilizzerai pochissime volte, ma il fatto che ci sia è certamente un qualcosa in più che non guasta di certo.

