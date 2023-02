Power Bank Mini 22,5W da 10.000mAh: BOMBA Amazon -44%

Se stai leggendo questo articolo allora vuol dire che sei alla ricerca di un power bank affidabile da portare con te ovunque, anche in viaggio. Sei nel posto giusto, perché oggi ti dico che il gadget ultra compatto di INIU da 10.000mAh con due porte USB-A e una porta USB-C è scontato del 44% su Amazon. Questo significa che lo paghi solo 23,99€ anziché 43€ .

Questo power bank, che ti consente di ricaricare fino a tre dispositivi in contemporanea, è dotato di un display che ti permette di monitorare la carica rimanente. La porta USB-C, inoltre, è sia un ingresso che un’uscita, il che lo rende particolarmente adatto per la ricarica di smartphone. Ma non è tutto: questa piccola “centrale di energia” è in grado di ricaricare anche altri dispositivi come auricolari wireless, smartwatch e tablet.

E se questo non bastasse, il power bank di INIU dispone anche di un supporto per smartphone, in modo da poter guardare i tuoi programmi preferiti mentre il dispositivo viene ricaricato. Un’altra chicca che lo rende un accessorio ancora più utile.

Inoltre, adesso puoi acquistare questo powerbank a un prezzo estremamente vantaggioso: solo 23,99€ grazie allo sconto del 44%. Non perdere l’occasione di acquistare un accessorio di alta qualità a un prezzo accessibile. Ti consigliamo di muoverti rapidamente, però, prima che l’offerta venga a esaurirsi.

