L’iPhone viene utilizzato per tantissime operazioni quotidiane, come scattare scattare foto, registrare video, guardare contenuti in streaming, ascoltare musica e, all’occorrenza, anche come navigatore. Per questo motivo è sempre una buona idea portare con sé un power bank, e se poi è magnetico ed è in grado di sfruttare la tecnologia MagSafe degli iPhone più recenti, tanto meglio.

A tal proposito ti segnalo il gadget firmato iWalk da 9000mAh, che puoi acquistare risparmiando grazie al doppio sconto Amazon. Oltre a quello dell’8% già visibile in pagine, ne ottieni un secondo del 30% spuntando manualmente la casella del coupon. Questo significa che puoi acquistare l’accessorio MagSafe a 25,89€.

Un power bank magnetico per il tuo iPhone

Il power bank magnetico di iWalk – brand particolarmente apprezzato da coloro che acquistano su Amazon – si aggancia al modulo MagSafe di iPhone 12, iPhone 13 e iPhone 14. Le dimensioni del gadget sono compatte, ma il form factor non compromette la capacità messa a disposizione degli utenti. Parliamo di 9.000mAh, con supporto alla ricarica wireless da 7,5W.

Da segnalare anche la possibilità di sfruttare la porta USB-C che si “nasconde” nella parte bassa del power bank. Tramite cavo, infatti, l’accessorio apre le porte alla ricarica PD da 18W, dunque alla ricarica rapida che dimezza nettamente i tempi d’attesa per portare il device dallo 0 al 100%.

Sulla parte superiore ospita poi un piccolo ma utilissimo display a LED che, molto semplicemente, ti fornisce in modo preciso la percentuale di carica rimanente del gadget. Così saprai sempre quando arriva il momento di concedergli un po’ di meritato riposo.

📢 Compatto, capiente, hi-tech, affidabile. Il mini power bank magnetico di iWalk è un gioiellino e solo per poche ore potrai acquistarlo approfittando del doppio sconto Amazon.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.