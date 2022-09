Gli iPhone possono essere definiti dei dispositivi tuttofare? Sì, perché li usiamo ogni giorno per scattare foto, registrare video, guardare contenuti in streaming, ascoltare musica e anche come navigatore. Proprio per questo motivo, e soprattutto quando si parte per le vacanze, è consigliabile portare con sé un power bank. Magari magnetico e dalle dimensioni compatte, come quello realizzato da Baseus e oggi in offerta su Amazon.

Oggi, grazie al Coupon del 20%, paghi questi utilissimo gadget da 6000mAh solo 29,23 euro. Ricorda di applicare il coupon prima di aggiungere il prodotto al carrello.

Il power bank di Baseus integra 18 veri nuclei magnetici, ciò significa che si aggancia in modo incredibilmente stabile al retro del tuo iPhone, compresi gli ultimi iPhone 14 e iPhone 14 Pro. Il design è sottile e leggero: lo spessore è di 14,7 mm e non crea alcun fastidio al modulo della fotocamera. La superficie esterna è antiscivolo, per un buon grip.

L’accessorio da 6000mAh è in grado di sprigionare la potenza e la velocità della ricarica rapida ed è munito anche di un uscita USB-C per la ricarica PD da 20W. E puoi andare sul sicuro, perché questo power bank integra un sistema di sicurezza che regola in automatico la potenza e la ricarica, in modo da evitare surriscaldamenti e altre anomalie che potrebbero danneggiare il dispositivo in ricarica e il gadget stesso.

⚠️ Ricorda che per ottenere lo sconto del 20% devi spuntare la voce Coupon prima di concludere l’acquisto. ⚠️