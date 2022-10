È utile? Sì. È affidabile? Sì. È capiente? Sì. È compatibile sia con i dispositivi iOS/iPadOS che con quelli Android? Sì! Antonio Cassano non si è impossessato di me, ma così ho subito messo in chiaro le cose: il power bank è un gadget da avere sempre a portata di mano, o nel cassetto.

Il lingotto di Anker è da 20.000mAh, dispone di tre porte in totale (di cui una USB-C) ed è in offerta lampo su Amazon. Lo sconto del 17% ti consente di completare l’acquisto a 49,99 euro.

Il power bank in questione, come detto poco sopra, ha una capacità di 20.000mAh. Ciò significa che puoi alimentare i tuoi dispositivi per giorni mentre viaggi per studio, lavoro o piacere. Pensa che puoi ricaricare un iPhone 13 più di 4 volte e l’enorme Samsung Galaxy S22 Ultra più di 3 volte.

L’accessorio supporta ovviamente la ricarica rapida (20W): la batteria del tuo iPhone 13 passerà dallo 0 al 50% in poco più di mezz’ora. E poi, dato che è munito di tre porte complessivamente, puoi ridare energia a tre device in contemporanea. Tu non devi fare nulla, a distribuire uniformemente la carica ci penserà il power bank di Anker.

Quando lo usi puoi andare sul sicuro: il power bank integra un sistema di sicurezza a 10 funzioni che garantisce il massimo della protezione per i dispositivi in carica, per il caricabatterie e – soprattutto – per l’utente.

All’interno della confezione trovi anche un utile cavo da USB-A a USB-C.

Ti ricordo che si tratta di una offerta lampo, ovvero di una promozione destinata a sparire entro la fine di questa giornata. Concludi l’acquisto nelle prossime ore per non perderti lo sconto del 17%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.