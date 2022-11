L’utilità dei power bank è fuori discussione. Questi lingotti pronti a dispensare energia nel momento del bisogno sono favolosi, ancor di più quando sono acquistabili a prezzo stracciati. Oggi su Amazon trovi la proposta di Charmast da ben 26.800mAh (sì, hai letto bene!) – capace di ricaricare fino a quattro device in contemporanea – a soli 25,79 euro. Per concludere l’affare a questo prezzo, devi spuntare la casella del Coupon valido per uno sconto aggiuntivo del 25%.

Nonostante abbia una capacità mostruosa – 26.800mAh, ripeto – il power bank di Charmast è ultra-sottile. Ciò ne facilità la trasportabilità, in qualsiasi circostanza: in borsa, nello zaino, in una tasca più ampia e anche nel bagaglio quando sei pronto/a per una meritata vacanza.

In termini di connettività, velocità e potenza, non manca proprio nulla. Trovi infatti una USB-C da 20W e tre USB-A, di cui una con tecnologia Quick Charge.

E il fatto che abbia così tante porte sai cosa significa? Che puoi ricaricare anche 4 dispositivi nello stesso momento (compresi iPhone e iPad). Tu non devi preoccuparti di nulla, perché a distribuire l’energia in modo sicuro ci pensa il power bank. Fantastico, assolutamente fantastico.

Tutto questo, come ti dicevo, ad una cifra davvero bassa. Ma solo perché è attualmente possibile approfittare della combo “sconto + coupon”. E proprio per questo voglio ricordarti di spuntare la casella del Coupon prima di aggiungere il gadget al carello. Solo così potrai concludere l’acquisto a soli 25 euro (e qualche spicciolo).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.