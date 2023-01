C’è chi non può vivere senza e chi invece deve ancora scoprire l’incredibile utilità del power bank. Quello che ti segnalo oggi è in offerta su Amazon, è da 26.800mAh e lo puoi acquistare a meno di 30€ grazie al coupon valido per uno sconto del 20%.

Questo power bank supporta la ricarica ad alta velocità a 18W ed è munito di quattro porte in totale: 3 USB-A e 1 USB-C. Può portare uno smartphone con batteria da 3000mAh dallo 0 al 50% in soli 30 minuti. Niente male.

Come detto sopra, l’accessorio custodisce al suo interno una batteria da ben 26.800mAh. Una capacità enorme che ti consentirà di ricaricare più volte il tuo smartphone, oppure di ricaricare più dispositivi in contemporanea. Sì, fino a 4 nello stesso momento.

Le dimensioni sono compatte e il peso non rappresenta un problema, quindi lo puoi portare con te ovunque, anche in tasca. Utile il piccolo display posizionato sulla parte superiore: gli puoi dare una rapida occhiata per renderti conto della carica residua del power bank.

📢 Ti ricordo che per ottenere lo sconto del 20% devi spuntare la casella del Coupon. Fallo prima di aggiungere il prodotto al carrello.

