Power Bank 26800 mAh wireless ad un OTTIMO PREZZO

Un Power Bank deve essere in grado di sopperire alla carica della batteria di un dispositivo, sia esso un iPhone o un iPad, e deve riuscire ad erogare abbastanza potenza da ricaricare velocemente l’eventuale device. Per questo abbiamo cercato e trovato questo Power Bank Wireless da 26800 mAh con ricarica rapida, venduto al prezzo di 27,15€.

Partiamo con il parlare della ricarica wireless, compatibile con MagSafe: questa permette un erogazione di potenza da 5W a 10W, con un livello intermedio di 7W: compatibile quindi con iPhone 12 e 13, questa ricarica non richiede alcun cavo, e la velocità permette di far recuperare al proprio device abbastanza batteria in poco tempo.

Per quanto riguarda invece l’erogazione data dalle porte USB, queste permettono di avere una potenza di 3.0 e 18W massimi, permettendo di completare una ricarica nel giro di 3/4 ore. In termini pratici il dispositivo è composto da due batterie da 13400 mAh, dando una stabilità senza precedenti, e questo Power Bank supporta fino a 4 dispositivi in ricarica contemporaneamente.

Il dispositivo è spedito da Amazon e venduto da HRTOJ: ha una garanzia di 24 mesi, ed un servizio clienti attivo ogni ora del giorno per supportare il cliente in caso di problemi. Dentro la confezione, oltre al Power Bank Wireless da 26800 mAh, c’è anche un manuale di istruzioni e un cavo.