Capita a tutti di ritrovarsi senza smartphone – perché scarico – nel momento di maggior bisogno. Se ti senti perseguitato da questa situazione, stile nuvola di Fantozzi, allora dovresti pensare di fare tuo un power bank. Non sai quale comprare? Posso darti una mano consigliandoti il “lingotto” di INIU da 20.000mAh oggi scontato del 41% su Amazon. Supporta la ricarica rapida e ti consente di ricaricare fino a tre device alla volta. Quanto costa? Solo 32,99 euro.

Se non sei un assiduo frequentatore di Amazon, forse ti risulterà nuovo come nome ma devi sapere che INIU è tra i brand più apprezzati dagli utenti. Ecco perché non dovresti farti sfuggire questa occasione. Il power bank protagonista della promozione, come detto, è da 20.000mAh e vanta due uscite USB-A da 22,5W e una porta USB-C da 20W valida sia come input che come output. E puoi ricaricare anche più dispositivi in contemporanea.

La ricarica rapida è assicurata e il tuo iPhone non resterà mai senza energia.

Il design del gadget è minimale, con linee morbide. Ha la forma di un lingotto, è sottile e per nulla pesante, quindi puoi portarlo praticamente ovunque. La chicca è sulla scocca posteriore: è infatti presente un piccolo display che ti informa sulla carica rimanente del power bank.

