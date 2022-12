La persona cara a cui vorresti fare un regalo di Natale è amante della tecnologia? Ti consiglio allora l’apprezzato power bank da 20.000mAh di INIU, attualmente scontato del 41% su Amazon. E se lo acquisti in queste ore, hai la certezza che il corriere consegnerà il pacco prima di Natale.

Forse ti risulterà nuovo, ma INIU è tra i brand più popolari di Amazon (scelto da oltre 38 milioni di utenti in tutto il mondo, pensa un po’). Il suo Power Bank da 20.000mAh vanta due uscite USB-A da 22,5W e una porta USB-C da 20W valida sia come input che come output. Per farla breve, la ricarica rapida è assicurata e il tuo iPhone non resterà mai senza energia.

Il design del gadget è minimale, con linee morbide. Ha la forma di un lingotto, è sottile e per nulla pesante, quindi puoi portarlo praticamente ovunque. La chicca è sulla scocca posteriore: è infatti presente un piccolo display che ti informa sulla carica rimanente del power bank.

📢 In queste ore, la consegna prima di Natale è garantita al 100%. Se quindi non hai dubbi sull’articolo, ti consiglio di concludere in fretta l’acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.