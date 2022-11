Power Bank da 10400mAh con USB-C e display LED in OFFERTA su Amazon

Compatto, con un display LED e in grado di ricaricare fino a tre dispositivi in contemporanea: questo power bank da 10400mAh è in promo!

Compatto, con un display LED e in grado di ricaricare fino a tre dispositivi in contemporanea: questo power bank da 10400mAh è in promo!