Appuntata su carta o in mente, ognuno di noi ha una propria lista dei gadget tech must-have. In quella di molti c’è anche il power bank, il lingotto che dona energia o, nel peggior dei casi, riporta in vita smartphone e tablet nel momento di maggior bisogno.

Oggi te ne segnalo uno particolarmente interessante e non solo perché è da 10400mAh ed è un munito di due USB-A e una USB-C. Questo power bank si distingue dagli altri perché vanta anche un display a LED che mostra un bel po’ di informazioni. Lo puoi acquistare a soli 17,84 euro approfittando dello sconto del 15%.

Il power bank di Charmast è compatto, con linee morbide. Lo puoi portare con te ovunque, in tasca o in borsa, senza avvertirne il peso. Lo scocca è in plastica e presenta un pattern ruvido molto piacevole al tatto, e poi migliora anche il grip. L’estremità lucida invece ospita il display LED che ti informa della carica rimanente del gadget, dell’amperaggio e così via. Molto utile, senza dubbio.

In termini di porte, abbiamo un input microUSB, due output USB-A con tecnologia iSmart e, infine, un input & output USB-C, sicuramente il più utile e versatile. Sul fianco troviamo invece un comodo pulsante per l’accensione e lo spegnimento del power bank.

Con questo “lingotto” puoi ricaricare smartphone e tablet di ogni brand (iPhone e iPad compresi, dunque), ma anche altri dispositivi come le console portatili. E, ovviamente, all’occorrenza puoi ricaricarne anche più di uno nello stesso momento.