Oggi l'iPad entry-level del 2021 COSTA ANCORA MENO

La versione entry-level di iPad – ovvero il modello lanciato da Apple nel 2021 – è in offerta su Amazon ad un prezzo particolarmente allettante. Con lo sconto del 13% puoi infatti risparmiare 52 euro sul costo di listino e pagare dunque solo 337 euro.

L’offerta è valida anche se scegli di acquistare con il servizio di rateizzazione di Amazon, gratuito e senza costi nascosti: sono 5 da 67,40 euro.

iPad 2021 ha tutto quello che ti serve

Gli iPad sono da sempre ottimi dispositivi per l’intrattenimento, lo svago e la produttività, a prescindere dalla modernità del look. Il modello base del 2021 ha cornici un po’ più spesse, non ha bordi squadrati ed è munito del Touch ID (che in tanti preferiscono al Face ID) ma resta un device decisamente gradevole.

Scheda tecnica alla mano, con meno di 340 euro ci si porta a casa un tablet con uno splendido display Retina da 10,2 pollici, una fotocamera frontale da 12MP con ultra-grandangolo e inquadratura automatica (Center Stage), compatibilità con Apple Pencil (di prima gen) e Smart Keyboard e – soprattutto – la potenza del chip A13 Bionic.

iPad 2021 è un dispositivo affidabile, con prestazioni sopra la media e dal prezzo contenuto, oggi più che mai. E poi non è da sottovalutare la questione aggiornamenti: essendo dello scorso anno, riceverà un bel po’ di major update, a partire da iPadOS 16 presentato durante la WWDC22 e in uscita questo ottobre.