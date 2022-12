Il power bank è quel gadget che consente al tuo smartphone (o tablet) di ricaricarsi anche quando nei paraggi non ci sono prese. Sembra nulla, ma ti assicuro che può rivelarsi necessario in determinate circostanze. Ecco perché ti consiglio di acquistarne uno, in offerta poi. La proposta di VRURC ha una capacità di 10.000mAh, è compatta, dispone di una spina pieghevole (per una ricarica diretta nella presa di corrente) e può anche ricaricare più dispositivi in contemporanea.

Come ti dicevo, è in offerta e oggi ti costa solo 20,99 euro grazie al coupon valido per uno sconto del 30%.

Il power bank in questione ha tutto quello che ti serve, addirittura una spina. È una soluzione abbastanza insolita, ma incredibilmente utile: puoi ricaricare l’accessorio senza dover utilizzare ingombranti cavi. È munito di due porte USB-A con supporto al Super Fast Charge da 22,5W e di una USB-C PD per la ricarica rapida a 20W.

Il gadget ha un design semplice, lineare potremmo dire. Si presenta come una mattoncino nero, senza troppi fronzoli e LED colorati che alla lunga potrebbero risultare poi fastidiosi e inappropriati.

Concludiamo con una precisazione importane. Look a parte, l’accessorio assicura il massimo della sicurezza. Protegge infatti il tuo dispositivo (che sia una smartphone, un tablet, una fotocamera o una console portatile) da sovratensioni, sovraccarichi e cortocircuiti. E poi si spegna automaticamente quando il device è completamente carico.

📢 Ricorda di spuntare la casella del Coupon prima di raggiungere la pagina del checkout. Solo così potrai ottenere uno sconto del 30% su questo power bank da 10.000mAh

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.