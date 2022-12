È difficilissimo resistere ai super sconti… ma in fin dei conti, perché mai dovremmo farlo? Oggi su Amazon hai la possibilità di acquistare il power bank da 10.000mAh di INIU a soli 10 euro (attualmente è il prodotto più venduto della sua categoria). Ti basta spuntare il box del Coupon del 30% e utilizzare successivamente il codice UMLRYQNF: inseriscilo nell’apposita casella della pagina del check-out per ottenere lo sconto immediato.

Power Bank da 10.000mAh a 10 euro? Sì, è un affare!

Nella lista degli accessori must have per smartphone (ma anche tablet, fotocamere e altri dispositivi mobili) non può mai mancare un Power Bank. È un gadget che spesso risulta fondamentale, soprattutto quando si va in vacanza o si è in giro per una escursione nella natura.

Il Power Bank di INIU ha una capacità di 10.000mAh ma è il 36% più sottile, il 15% più piccolo e il 28% più leggero degli altri accessori della sua stessa categoria. Questo significo che lo puoi portare in giro ovunque, in borsa e addirittura in tasca.

È dotato di una porta USB-C, ovvero lo standard più recente e diffuso. Questa funziona sia come ingresso che come uscita e ti consente quindi non solo di ricaricare lo smartphone o il tablet, ma anche lo stesso lingotto. La ricarica poi è velocissima grazie alla tecnologia UPower+ sviluppata da INIU. Perché è super accessoriato? Beh, oltre alla USB-C, include due USB-A e un torcia.

Prima di procedere all'acquisto del power bank, ricorda di spuntare la casella del Coupon del 30% e di utilizzare il codice UMLRYQNF.

