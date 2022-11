Vorresti davvero non approfittare di uno sconto del 45%? Su un accessorio utilissimo come il power bank poi? Dai, non scherziamo. Grazie alla promo Black Friday, il “lingotto” di INIU da 10.000mAh ti costa solo 15,99 euro. Lo vedo perfetto come partner per iPhone 13.

Power Bank e Black Friday, la coppia perfetta

Nella lista degli accessori must have per smartphone (ma anche tablet, fotocamere e altri dispositivi mobili) non può mai mancare un Power Bank. È un gadget che spesso risulta fondamentale, soprattutto quando si va in vacanza o si è in giro per una escursione nella natura.

Il Power Bank di INIU ha una capacità di 10.000mAh ma è il 36% più sottile, il 15% più piccolo e il 28% più leggero degli altri accessori della sua stessa categoria. Questo significo che lo puoi portare in giro ovunque, in borsa e addirittura in tasca.

È dotato di una porta USB-C, ovvero lo standard più recente e diffuso. Questa funziona sia come ingresso che come uscita e ti consente quindi non solo di ricaricare lo smartphone o il tablet, ma anche lo stesso lingotto. La ricarica poi è velocissima grazie alla tecnologia UPower+ sviluppata da INIU. Perché è super accessoriato? Beh, oltre alla USB-C, include due USB-A e un torcia.

Per beneficiare dello sconto Black Friday del 45% non devi applicare alcun coupon. Devi semplicemente aggiungere il power bank di Iniu al carrello, al resto ci penserà Amazon.